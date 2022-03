‘Boca se encontró gol, se llevó demasiado premio’: Gallardo, sobre el tanto de Villa

Colombiano Sebastián Villa celebra tras anotar el gol con el que Boca Juniors venció a River Plate en Argentina. Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina. 20 de marzo de 2022. REUTERS/Agustín Marcarian

Sebastián Villa, uno de los futbolistas más resistidos por la afición de Boca Juniors debido a los actos de indisciplina el año pasado, pero también de los más talentosos en el plantel, le dio el triunfo a su equipo sobre el River Plate este 20 de marzo. Pese a que el tanto representó que los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeran frente a su afición, en el Estadio Monumental, el DT del conjunto de la banda cruzada le resto importancia y dijo que su rival obtuvo más de lo que mereció.

Las declaraciones del estratega argentino quizá se deben a que el tanto del atacante cafetero obedeció a la falta de comunicación el el guardameta Franco Armani y el defensor central Leandro González Pirez. Ambos, sin decidirse por el control de un balón de profundidad aparentemente fácil, le dieron la oportunidad a Villa de ganarles de vivo, arrebatárselos y anotar. Eso sí, aunque marcó el gol, la figura fue el cancerbero Agustín Rossi, quien le atajó al club de Núñez todo tipo de disparos.

“Boca se encontró con un gol y eso le dio confianza para defenderse bien. Así y todo, tuvimos situaciones claras, el arquero de ellos respondió bien en todas las que tuvimos. Es demasiado el premio que se llevan, pero los partidos que son cerrados son así, hay que aprovechar los momentos y Boca lo hizo a través de un error nuestro”, afirmó Gallardo en conferencia de prensa después del partido.

El DT del Millonario fue preguntado si sintió que no fue la mejor noche de sus dirigidos y su respuesta fue no. Para él, una cosa es el resultado, otra, el trámite del partido, que en la mayor parte estuvo bajo el dominio de River.

“Si hubiera sentido eso, no hubiéramos generado nada. Una cosa es analizar el resultado y otra el partido. No es que no era nuestra noche, generamos 6 ó 7 situaciones. El arquero de Boca fue importante para que no convirtiéramos. Es un clásico, es un rival de jerarquía y, si vos analizás lo que hizo el rival los primeros 55 minutos, encontrarás que fuimos muy superiores. No faltó intensidad, porque generamos situaciones. No pudimos convertir, nos faltó contundencia y eficacia”, dijo.

A muerte con sus jugadores, pidió respeto por sus jugadores, en especial por González Pirez, el principal señalado en el gol. Más allá del gol, el resultado fue inmerecido

“Es injusto, pero a veces las injusticias hay que asimilarlas también y seguir para adelante. Por eso hablo de no confundirse y entrar en el divague de pensar que está todo mal. En el fútbol todo el tiempo se cometen errores, no será la primera ni la última vez esta”.

Luego del partido, Sebastián Battaglia también conversó con la prensa y, aunque dejó entrever que en la segunda mitad el juego de su equipo no fue vistoso, los jugadores demostraron entereza para aguantar el marcador.

“Arrancamos bien, nos costó después tener un poco la pelota. En el segundo tiempo salimos a tener la pelota, marcamos el gol. Tratamos de jugar de igual a igual, pelear la pelota en mitad de cancha, intentamos jugar. Nosotros estamos trabajando muy bien, estamos queriendo crecer partido a partido y a partir de ahí, crecer como grupo y equipo. En el segundo tiempo los jugadores mostraron personalidad, se puede jugar bien o mal, pero fue un triunfo muy importante para nosotros”, concluyó.

