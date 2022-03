¿Pullas contra Osorio? La nueva derrota del América contra Medellín desató el enojo de Tulio Gómez

Contra Independiente Medellín, América de Cali sumó su cuarta derrota en la presente Liga BetPlay. Fotos: archivo / cortesía Dimayor

Luego de la eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana, América de Cali volvió a ser la víctima de Independiente Medellín, esta vez, en la jornada 11 de la Liga BetPlay 2022-I. El conjunto ‘Escarlata’ cayó 3-1 este sábado contra el ‘Poderoso’ en el estadio Pascual Guerrero y acrecentó las dudas por su rendimiento irregular en esta temporada.

Los dirigidos por el técnico, Juan Carlos Osorio, terminaron pecando por su falta de eficacia, pues, por ejemplo, su goleador Adrián Ramos desperdició dos cobros desde el punto penal. Por su parte, el equipo de Julio Comeseña fue más afectivo y sacó provecho de los errores defensivos de los ‘Diablos Rojos’ para afianzarse dentro del grupo de los ocho con 18 unidades.

Medellín pegó rápido en el marcador con una anotación del argentino Adrián Arregui al minuto 2’, luego de una desconcentración en la zaga defensiva del América. Posteriormente, el joven Juan David Mosquera, quien se llevó las miradas en los últimos días por un pisotón que recibió de Osorio, fue el encargado de aumentar la diferencia en un contragolpe del ‘Poderoso’ al minuto 25’.

‘La Mecha’ intentó reaccionar por medio de Déinner Quiñones, el cual descontó con un tiro desde el vértice del área grande (34’). Sin embargo, las ilusiones se esfumaron unos minutos después, ya que Andrés Cadavid, capitán del Medellín, encabezó el tercer tanto de su equipo. Así como el duelo de Copa Sudamericana, el defensor antioqueño efectuó un cobro de tiro libro, el cual fue atajado por el portero Andrés Mosquera. Sin embargo, en el rebote, Diber Cambindo aprovechó y sentenció el encuentro.

Déinner Quiñones (der.) fue el autor de la anotación del América de Cali. Foto: cortesía Dimayor

La molestia de Tulio Gómez en redes sociales:

En los últimos tiempos, bien es sabido que el máximo accionista del América de Cali y Juan Carlos Osorio no llevan una muy buena relación. Los malos resultados del equipo sumados a algunas críticas del entrenador frente al proyecto deportivo de la institución han generado roces entre ambas partes. Y en la noche de este sábado, tras la caída frente al Medellín, el dirigente ‘Escarlata’ expresó su enojo en su cuenta de Twitter.

Aunque sin decir nombres, Tulio publicó unos mensajes que, según varios usuarios, estarían apuntando directamente a Osorio y su gestión: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, por que los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad!!”, escribió en primer lugar.

Y, apenas unos minutos después agregó: “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas!!”.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Recordemos que, en rueda de prensa, el técnico risaraldense dio explicaciones de la derrota, y aseguró que él es quien se hace cargo de las críticas: “Me parece que es un día para hablar de culpables y responsables, si nuestra gente en un porcentaje quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad, al final en nuestro país es así, siempre que hay caos y crisis, hay que buscar un culpable, no las razones del por qué”.

Además, Osorio habló sobre los problemas que ha tenido América a raíz de las lesiones de varios jugadores: “Terminamos jugado con un debutante, Brayan Vera, con un segundo debutante, Edson Acevedo, y terminamos jugando con Brayan Medina, que no ha jugado e iniciado ningún partido. Esneyder mena es mi decisión y es una decisión táctica, pero las tres anteriores son dediciones forzadas por la situación física de los demás”.

Y por último dejó claro que el resultado del encuentro no se dio como parte de una rotación, más allá de los silbidos que recibió tras salir del terreno de juego: “Perdemos y tenemos dos opciones de penalti, no le estoy echando la responsabilidad Adrián, lo que se está buscando es un culpable y no la responsabilidades de lo que pasó en el juego, entonces yo soy el culpable de todo. Necesitamos replantearnos todo, el día a día, lo que estamos haciendo bien y lo que no”.

Con este resultado, América se ubica en la casilla 12 de la Liga BetPlay con 15 puntos y una diferencia de gol de cero. En la próxima fecha, a disputarse este martes 22 de marzo, se medirá ante Patriotas Boyacá en condición de visitante.

