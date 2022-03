Le duró poco la felicidad a Polo Polo y en las redes sociales no desaprovecharon para sacar los mejores memes

Los memes de la perdida de curul de Polo Polo Tomada de Twitter

Las redes sociales inicialmente conocieron a Miguel Polo Polo, como un joven que resaltaba las acciones del uribismo en todo el país, marcando sus ideales de derecha promovía el ejercicio político en contra de los llamados “mamertos”, discurso que lo apalanco ante el país. Sus expresiones no eran muy apetecidas por algunos sectores en el territorio colombiano, sin embargo, otros lo identificaban como la nueva generación del uribismo, llegó al congreso de la República desde la circunscripción afro, empero, ahora reina la incertidumbre sobre su futuro en la cámara baja.

En lugar de Miguel Polo Polo, al congreso llegaría Lina Martínez, aspirante por la circuncisión afro con el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Limones en el pacífico colombiano, los votos que aparecieron favorecerían a Martínez, no obstante, la polémica va más allá, teniendo en cuenta que esta candidata es hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, también conocido como el ‘Negro’ Martínez, ex senador de la república condenado por parapolitica y fraude electoral, quien en su momento fue señalado por ser el gran varón del Pacífico.

Esta semana Miguel Polo Polo estuvo en entrevista con W Radio, aquí fue cuestionado acerca de su aspiración desde las comunidades negras, este respondió que lo hacía “porque se le daba la gana”, sumado a esto surgieron polémicas por su presunta vinculación con comunidades indígenas hace un par de años, esto con el fin de conseguir escaños políticos en su vertiginosa carrera, del mismo modo, es importante tener en cuenta que para las elecciones del 2018, desató una fuerte controversia al pedir que ciertas cuotas políticas fuesen eliminadas del congreso de la república.

En su trino, el líder político pidió que quitaran las cuotas femeninas, indígenas y afrodescendientes, sin embargo, al día de hoy es gracias a esas cuotas intentó llegar al congreso de la República, al candidato le recodaron que su momento citó: “Si tanta igualdad quieren pues empecemos por quitar las cuotas femeninas, indígenas y afrodescendientes en el congreso. Si tanta igualdad anhelan pues que la edad de jubilación sea la misma tanto para hombres como para mujeres. En este país hay igualdad solo cuando les conviene.”.

Las reacciones

El candidato de derecha, se quejó por los resultados e incluso señaló al presidente Duque, Polo Polo aseguró: “El fraude más grande en la histórica de Colombia y el presidente @IvanDuque no hace NADA. Pareciera que por omisión quisieran que la democracia en nuestro país llegue a su fin ¡No nos vamos a dejar robar las elecciones! DIOS nos dio la curul y solo Él nos la podrá quitar.”.

Según el político, hay mesas en donde no aparecieron sus mesas e incluso aseguró que hay votos anulados a favor de las negritudes, frente a esto señaló: “Miles de personas que votaron por mi dicen q no les aparecen sus votos en las mesas. Más de 80 mil votos nulos en cámara de negritudes, eso es el 13%. Nunca en la historia se habían anulado tantos votos en negritudes. Hay más votos en buenaventura q votantes ¡El fraude es GRANDE!”.

De igual forma, no perdió la oportunidad para señalar a Lina Martínez, destacando que su familia tendría vínculos con la registraduría en el primer puerto de Colombia, respecto al tema, Miguel Polo denunció: “En Buenaventura aparecieron 1500 votos de la NADA para Lina Martínez, hija del parapolítico Juan C Martínez Sinisterra. Me informan q el jefe de sistemas de Registraduria de B/ventura es primo de Lina Martínez. ¡El fraude y la corrupción es GRANDE! No nos robarán @Registraduria”.

Los usuarios en las redes sociales no perdieron la oportunidad para mofarse del polémico político, pues inicialmente tras conocer que había ganado su curul en la cámara de Representantes, celebró de manera eufórica con María Fernanda Cabal, una de sus mejores amigas y senadora del Centro Democrático, sin embargo, el recuento de votos tras el escándalo de presunto fraude, le cambió su panorama y por ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte del candidato, que simplemente ha expuesto su discurso resaltando que hubo fraude.

El polémico toluqueño siempre es debatido en su cuenta de Twitter e Instagram por sus polémicas afirmaciones, pero en este caso los internautas aprovecharon y expusieron los mejores memes respecto a su presente en la política:

