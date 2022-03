El gesto de Alejandro Riaño con los emprendedores afectados por el Jamming Festival

Tomada de Instagram @Alejandroria

Fueron varios los emprendedores que se vieron afectados por la cancelación del Jamming Festival 2022, algunos recurrieron a sus redes sociales y las de allegados para poder vender la mercancía con la que se quedaron en sus stands listos para recibir a los más de 50.000 asistentes que esperaba el evento cada día desde el 19 hasta 21 de marzo.

En redes sociales, también se pudo observar la molestia de algunos asistentes que se agolparon en frente de la discoteca Casa Babylon en muestra del inconformismo por el incumplimiento con los organizadores del evento. Estas personas llevaban maletas de viaje en mano y buscaban explicaciones sobre lo ocurrido. Algunos de los manifestantes son oriundos de países como Ecuador, Bolivia, México y Costa Rica.

Asimismo, fueron varios los internautas que por medio de las plataformas digitales promovieron diferentes ayudas a los emprendedores replicando los mensajes que compartieron sobre los diferentes productos que pretenídan comercializar el día del evento.

Como muestra de empatía con los afectados, el comediante Alejandro Riaño hizo un importante anuncio a través de sus redes sociales en el que informó que las ganancias que recoja en sus presentaciones en la capital musical serán donados a las personas que se vieron afectadas por la cancelación del evento.

“Este año dentro de nuestra gira nacional, la plata que recojamos de nuestro show en Ibagué, será donada para los emprendedores que fueron parte del Jamming y perdieron todo. Estén pedientes de la info para recibir el apoyo de este lado. ¡Mucha fuerza!”, escribió a través de sus ‘InstaStories’.

Aquí el contenido completo de Alejandro Riaño :

El comediante Alejandro Riaño donará las ganancias de sus shows en Ibagué para emprendedores afectados por el Jamming Festival. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Las palabras de Alejandro Riaño rápidamente se viralizaron en los diferentes portales de entretenimiento que se encargan de replicar el contenido de las celebridades en sus redes sociales. En este caso el encagrado fue ‘Rastrando Famosos’ donde ya supera los 3.500 ‘me gusta’ y más de 120 comentarios entre los que destacan la buena calidad del comediante a la hora de ayudar a quienes lo necesitan.

“Él es el mejor definitivamente”, “Estas son las publicaciones que vale la pena ver”, “Maravilloso más personas como él”, “Nada de Que sorprenderse SIEMPRE está dispuesto a ayudar y apoyar a las personas. Una mas de sus obras bonitas”, “Súper esa es la iniciativa que deberían tomar los empresarios”, “Este si quiere un verdadero cambio, no como Epa Colombia que lo único que hace es llenarse los bolsillos e incumplir con varias cosas que ha prometido”, entre otros.

Rifirafe con Polo Polo por su curul

A través de su cuenta de Twitter, el comediante bogotano Alejandro Riaño, habló de la polémica que desde hace días tiene con Miguel Polo Polo. Aunque no se refirió de manera literal al recién electo político a la Cámara de Representantes, por la Circunscripción Especial Afro, los seguidores del actor que le da vida a Juanpis González asumieron que se trataba de una respuesta a lo ocurrido previamente. En la mañana del pasado 14 de marzo, un día después de las elecciones, Riaño compartió un hilo de trinos en el que aseguró que él no debería ser el centro del debate en época de votaciones.

“Hace unos día dije que compartiría lo que pensaba después de las elecciones y acá va. Abro hilo: Creo que las elecciones no son el triunfo de los electos; deben ser el triunfo de las comunidades y la responsabilidad de trabajar por ellas. Si ellas no reciben un cambio, nadie gana, no pasa nada”, inició diciendo Riaño para luego entrar en detalle a sus opiniones respecto a los comicios.

