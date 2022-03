Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía determinan nuevas medidas en casos de violencia y abuso sexual

La alcaldesa Claudia López y el fiscal Barbosa se reunieron en el búnker de la Fiscalía para tomar medidas en casos de violencia y abuso sexual. Foto: Alcaldía de Bogotá

En el búnker de la Fiscalía General de la Nación se reunieron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el jefe del ente investigador, Francisco Barbosa, para tomar medida con respecto al incremento de denuncias sobre abuso sexual en la capital colombiana. De acuerdo con las autoridades, se acordó fortalecer la atención de ruta integral de atención a la mujer, que ahora también será para atender niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

“Queremos reiterarles a los padres de familia, a los rectores, a los maestros, pero sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que estudian en nuestros colegios, que estamos con ellos, que los queremos, que los cuidamos, y sobre todo, que les creemos, y que los invitamos a que sigan contando todo lo que les ocurre”, afirmó la alcaldesa Claudia López.

El fiscal Barbosa, por su parte, señaló que serán seis nuevos fiscales e igual número de investigadores, que estarán dispuestos en las casas de justicia, para darle atención a este tipo de investigaciones. También estimó que, de los 154 casos presentados por el Distrito, se entregarán los primeros resultados en un periodo de 30 días.

En estas casas de justicia trabajarán de manera coordinada fiscales, investigadores, abogadas de la Secretaría de la Mujer y Funcionarios de la Comisaría de Familia, entre otros servidores, esto con el fin de poder determinar la apertura de los procesos.

“Es importante decir que, de la misma manera vamos a unir esfuerzos, no solo para el esclarecimiento de estos delitos sexuales, también vamos a trabajar en un mecanismo informático para actualizar las bases de datos del SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) y poder tener una trazabilidad de casos específicos y tener respuestas permanentes”, afirmó.

Con la actualización de la base de datos del SPOA, que contará con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, se buscará establecer si el presunto caso de violencia sexual ocurrió en casa de la víctima, en el colegio o en un entorno escolar.

Claudia López señaló que, “nosotros no vacilamos en algún momento frente a casos de violencia sexual y vemos con muy buenos ojos que estén aumentando las denuncias. En lo corrido del año nosotros tenemos en nuestro sistema de alerta, un total de 659 alertas por posibles casos de violencia sexual y cada uno de ellos ha recibido atención por parte de los equipos de la Secretaría de Educación y en los casos en los que se requiera también se ha hecho el trabajo con demás instituciones; por eso es importante la denuncia, porque si no hay denuncia, nosotros no sabemos lo que ocurre”.

La Secretaría de Educación aseguró que también se suma la creación de un equipo interdisciplinario de trabajo para atender de manera prioritaria los casos de violencia sexual que se reportan en la entidad y tomando algunas medidas como:

- Desde 2021 se han realizado un ciclo de charlas sobre el “cuidado y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes” en los colegios dirigido a rectores, rectoras coordinadores y orientadores.

- Se fortaleció el equipo de abogados y psicólogos para la oficina de Control Interno Disciplinario para darles mayor celeridad a los casos de abuso sexual en colegios.

- En el sector oficial, se vincularon 200 nuevos orientadores escolares para que los niños, niñas y jóvenes pueden denunciar.

- Durante el segundo semestre de 2020 se construyó el Plan de trabajo para optimizar la gestión integral de la Secretaría de Educación del Distrito frente a casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al interior de las Instituciones Educativas Distritales.

- Con la implementación del Plan, se han logrado agilizar los tiempos procesales de cada caso, reduciendo los tiempos de las investigaciones y mejorando la respuesta de la entidad. De esta manera en 11 meses la cantidad de casos activos ha pasado de 211 en abril de 2021 a 154 en marzo de 2022, de estos, 47 son procesos abiertos en 2021.

- Tras identificar que en 2020 no existía un registro integral consolidado de los procesos por violencia sexual, se implementó una herramienta de información para el reporte, gestión y seguimiento a los procesos. Por primera vez se tiene una caracterización de los casos de violencia sexual contra menores en los que están involucrados servidores públicos de la entidad. Actualmente se está trabajando para generar una herramienta de información más robusta.

- En los casos de funcionarios docentes y administrativos implicados en estos episodios, se están imponiendo las sanciones más drásticas conforme a la ley.

