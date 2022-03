El ‘Patrón’ Bermúdez calienta la previa del River - Boca: “Lo único que pido es un partido trasparente”

(@fotobairesarg)

Este domingo 20 de marzo se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico argentino entre Boca Juniors vs River Plate, valido por la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Sin embargo, desde ya el partido se juega con las declaraciones de los entrenadores y de los dirigentes en la víspera del encuentro.

Una de las declaraciones que generó opinión en Argentina provino por parte de Jorge Bermúdez, otrora defensor central del equipo ‘xeneize’ y que ahora oficia como dirigente integrando el llamado Consejo de Fútbol. En diálogo con TNT Sports, el ‘patrón’ dijo que espera que las decisiones arbitrales no alteren el resultado del partido:

“Si Boca juega con 11 durante los 90 minutos lo va a pelear. Lo único que estoy pidiendo es que haya un partido trasparente, en el clásico que jugamos en el Monumental no lo vi”, haciendo alusión al partido en el que Marcos Rojo, central que será titular el próximo domingo, vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada.

En este aspecto, Bermúdez comparó los partidos de antes donde los duelos físicos eran mucho más fuertes y las jugadas a veces eran pasados por alto por los jueces:

“Vi por estadísticas que en los últimos clásicos jugados es muy natural que pasen situaciones no muy claras. Ojo, hablo en todos los clásicos, no veo solo Boca-River. Y los contextos dicen que con pocas cosas, con un equilibrio delgado, se rompen líneas. En los clásicos de antes era difícil que pasaran estas cosas. Cuando yo jugaba, tenía enfrente a (Eduardo) Berizzo y (Roberto) Ayala y la patada más baja era en la nuca y no salían expulsados. Y Bermúdez y compañía tampoco. No es normal que hoy, en la primera jugada que llegues tarde, ya tengas amarilla, cuando enfrente no es lo mismo”.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó cuáles serán las ternas arbitrales de la fecha siete de la Copa de la Liga. Será una jornada interzonal denominada fecha de los clásicos y sobresale la labor que tendrá Darío Herrera en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, el domingo desde las 5:00 de la tarde, hora colombiana. El juez tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti (1) y Diego Bonfa (2); y a Facundo Tello en el rol de cuarto árbitro. Sobre esta designación Jorge Bermúdez comentó:

“Creo que la designación que se hizo ahora es correcta. Es un árbitro capacitado para llevar el partido. Ojalá que los protagonistas lo ayuden”.

