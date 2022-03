Video | La Segura dejó ver cómo quedaron sus glúteos tras la extracción de biopolímeros

Tomada de Instagram @la_segura

Natalia Segura mejor conocida como La Segura, es una influenciadora de origen vallecaucano que suele compartir en sus redes sociales contenido de humor, sin embargo, en el último trimestre ha estado en las diferentes portadas de entretenimiento debido a biopolímeros en sus glúteos.

Su primera intervención para extraer la peligrosa sustancia de los glúteos fue el pasado 27 de enero. En principio, la vallecaucana creyó que las complicaciones de su estado de salud se debían a un inconveniente que tuvo hace varios años, cuando al parecer la amante de su exnovio le propinó unos disparos en su columna.

Sin embargo, después de varios exámenes de rutina para descifrar el verdadero problema, se llegó a la conclusión que había biopolímeros en sus glúteos.

Asimismo, La Segura contó que producto de la intervención médica para retirar los excesos de la peligrosa sustancia en sus glúteos, ha venido padeciendo de mareos que le imposibilitaron tomar el celular para grabar.

“Yo gracias a Dios hasta el momento estoy bien, me quité ese veneno del cuerpo gracias a Dios”, afirmó La Segura y agregó que ha venido documentando absolutamente todo el procedimiento de recuperación desde el momento en que ingresó a la clínica hasta cuando le dieron el alta.

Luego de una ausencia en sus redes sociales por cuenta de la recuperación de las intervenciones a las que debió someterse, Natalia Segura reapareció el miércoles 16 de marzo a través de sus ‘InstaStories’ en la que entre risas contó cómo le quedaron sus glúteos luego de haber extraído ese veneno de su cuerpo.

“Alguien muy especial que les tengo que mostrar, antes de continuar y volver a las redes sociales, es alguien que ha pasado mucho tiempo con ustedes, conmigo, videos, vivencias, playa, sol, arena … con ustedes les presento al culito que gatico”, expresó entre risas La Segura.

La influenciadora dejó ver el estado de sus glúteos y que todavía tiene las vendas para proteger la cicatriz que le dejó la intervención quirúrgica y contó brevemente qué ocurrió para llegar a ser intervenida en una segunda oportunidad.

“La herida se abrió la primera vez que me hicieron la cirugía, hubo piel muerta que se perdió, tocó intervenir nuevamente, me dio una bacteria, estuve hospitalizada, luego me volvieron a cerrar, luego se volvió a abrir la herida … lo cierto es que la cicatriz todavía está abierta y se demora un mes o dos meses en cerrar”, expresó la generadora de contenido a sus seguidores.

Aquí el contenido completo de La Segura :

La generadora de contenido dejó ver el resultado de la extracción de biopolímeros en sus glúteos que estaban afectando gravemente su salud

La confesión de La Segura rápidamente se viralizó en las redes sociales y el portal de entretenimiento ‘Famosos de la A a la Z’ fue el encargado de difundir el contenido que ya supera las 8.000 reproducciones con más de 220 ‘me gusta’. Entre los comentarios destacan algunas críticas pues la generadora de contenido siempre señaló que su belleza era natural y con el paso del tiempo se descubrió que tenía sus retoques estéticos.

“Que linda, ojalá se siga recuperando. Bendiciones de Dios para ti”, “Ella supuestamente decía que su cola era natural y que venía de familia”, “Así le quedó la cola, tanto que decía que era natural”, “Gloria a Dios te estás recuperando”, entre otros.

