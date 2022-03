Personería de Cali pide la reinstalación de la estatua de Sebastián de Belalcázar

Indígenas colombianos derribaron una estatua de Sebastián de Belalcazar. AFP





El 28 de abril de 2021, indígenas misak derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, quien figura como el fundador de Cali, el 23 de julio de 1536. Los marchantes rechazaron el homenaje al conquistador, por eso se ha abierto un debate centrado en si se debe reinstalar la mole de 330 kilos, obra de Victorio Macho, instalada el 25 de julio de 1937, en la calle 7 Oeste con carrera 2 del barrio Arboleda, oeste de Cali.

La Personería de Cali emitió una acción preventiva en contra de la Administración Municipal, en la cual señala que debe volver a su pedestal en el menor tiempo posible para responder a las múltiples quejas ciudadanas frente a la demora de la Alcaldía de Cali con la reinstalación de la estructura.

“Actuando como garante de los derechos y del ordenamiento jurídico, en especial del derecho de los caleños a gozar y gozar sin limitación alguna de los elementos que integran su patrimonio cultural, se permite en el ejercicio de sus funciones. , para dictar la presente acción preventiva a fin de que se realicen las acciones administrativas, operativas y presupuestarias necesarias, a fin de reinstalar la Estatua Monumento de Sebastián de Belalcázar en el menor tiempo posible, en su ubicación histórica (Calle 7 Poniente con Carrera 2 Oeste del Barrio La Arboleda), en garantía del pleno goce del derecho de los habitantes de la ciudad, a disfrutar de los elementos del patrimonio cultural existente”, argumentó la Personería de Cali.

Y es que la entidad en la mesa de seguimiento del 11 de enero de 2022 solicitó a dichas organizaciones dar cuenta del estado actual de la estatua de Sebastián de Belalcázar, donde se conoció que desde el pasado 3 de diciembre de 2021 ya se había informado por el contratista de restauración de la finalización de su obra, la cual fue recibida por funcionarios de la Alcaldía el 30 de diciembre de 2021, pero a la fecha no ha sido reinstalada. Entonces, la entidad no encuentra justificación para que el Distrito no haya procedido a la instalación de este bien patrimonial.

El Defensor del Pueblo Distrital de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde, señaló que “en garantía de los derechos de los caleños, la preservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales es fundamental y una obligación a cargo del Distrito, es por ello que desde la Defensoría del Pueblo instamos a la Administración a gestionar de inmediato la reinstalación de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, en atención a sus cualidades y valores culturales que representa para los caleños a nivel local, nacional e internacional”.

Además, le solicitó información al Ministerio de Cultura y a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Bienes y Servicios de la ciudad, a fin de verificar los avances en la restauración de dicho monumento.

Por su parte, secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, dijo que “se avanza en procesos de concertación y construcción colectiva, por lo que se han realizado reuniones con la comunidad indígena y afro”. La administración del Distrito plantea tener dos nuevos monumentos en el sitio.

