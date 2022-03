Por lesión, Falcao García no sería convocado por Reinaldo Rueda

Foto de archivo. El delantero colombiano Radamel Falcao García celebra después de que su compañero Yerry Mina marcó el gol del triunfo en el partido por el Grupo H de Colombia contra Senegal en el Campeonato Mundial de Rusia 2018, en el estadio Samara Arena, Samara, Rusia, 28 de junio, 2018. REUTERS/Carlos García Rawlins

En menos de dos semanas la selección de Colombia jugará los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Reinaldo Rueda anunciará este miércoles quiénes conformarán el equipo que luchará por ir a repechaje y mantener vivo el sueño de ir por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo. Para esta doble fecha, la titularidad de Radamel Falcao García vuelve a estar en duda tras la ausencia en la cancha luego de sufrir una fuerte lesión.

Este domingo, frente al Sevilla, Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, contó con dos bajas muy importantes por sanción, las de sus dos extremos titulares, Isi Palazón y Álvaro García. Además, de la ausencia del experimentado Radamel Falcao que fue sustituido por Sergi Guardiola.

Al respecto de la lesión del colombiano, en su momento, Andoni Iraola confirmó en Radio Marca de España la gravedad de la lesión y dio una buena noticia al respecto del regreso del ‘tigre’ a las canchas, “Falcao está lesionado en la zona del gemelo, para el Sevilla este domingo 13 de marzo es complicado que llegue. Vamos a confiar en que pueda estar contra el Atlético”.

Esta noticia también fue escuchada atentamente por Reinaldo Rueda de cara al armado de la nómina de convocados para los partidos de Eliminatoria Sudamericana ante Bolivia y Venezuela. Estos serán el 25 y 29 de marzo.

Por otro lado, según el periodista Carlos Antonio Vélez, la lista de convocados por el entrenador vallecaucano no tendrá novedades y se se mantendrían los jugadores que estuvieron en los duelos ante Perú y Argentina. “Mañana convocatoria. No habrá muchas sorpresas... los mismos, ojalá no con las mismas. Reinaldo llamará a los que nos metieron y lo metieron en el lío”.

Además, explicó que el delantero colombiano del Rayo Vallecano no estaría en el llamado de Rueda debido a los problemas físicos que lo han mantenido por fuera de la liga española en las últimas semanas.

A esta ausencia se sumaría la de James Rodríguez, pues el ‘10′ del combinado nacional no ha tenido un gran desempeño en la liga catarí, además, en el último duelo del Al-Rayyan, que fue contra Al-Shamal, James no jugó. Por otro lado, ha ido perdiendo protagonismo dentro del equipo a pesar de haber sumado algunos goles, y su ausencia ha sido algo casi constante.

Cabe resaltar que el seleccionado nacional se ubica en la casilla número 7 de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 con 17 puntos y con tres goles en contra. Ahora, en esta posición y con estas unidades, matemáticamente, Colombia tiene un pie adentro y otro afuera, ya que cuenta con una posibilidad de ir a la Copa del Mundo, pero depende de los resultados de Uruguay y Perú.

Suponiendo que la selección sume los tres puntos en estos dos partidos, necesita que Perú empate o pierda ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Eso para aspirar a un repechaje que se jugará en junio. Y, en dado caso que la ‘tricolor’ quede en la quinta casilla, el sorteo de la Copa del Mundo se hará hasta el próximo 1 de abril. Pero hay que tener claro que solo un milagro tendrá al equipo de Reinaldo Rueda en el Mundial de Catar 2022.

SEGUIR LEYENDO: