“Intento de agresión nunca hubo”: Armando Benedetti dio su versión sobre el supuesto ataque a Federico Gutiérrez

Armando Benedetti y Federico Gutiérrez

El 14 de marzo se llevó acabo el primer debate de candidatos presidenciales donde estuvo Ingrid Betancourt, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, los aspirantes a la presidencia estuvieron hablando sobre diferentes temas, compartiendo sus posturas y en medio del escenario salieron algunos asuntos que inmiscuyen las alianzas de los candidatos.

En uno de los momentos de debate Fico el ganador del Equipo por Colombia, nombro al senador Armando Benedetti y recordó que enfrenta una investigación por corrupción: “Tiene un proceso por extinción de dominio, por enriquecimiento ilícito y anda con vos pa’ arriba y pa’ abajo. Y entonces la corrupción ahí sí vale y en otros lados no. Corrupción es corrupción venga de donde venga, ese es uno de los debates que también le debes una explicación al país. Por supuesto no la vas a dar, pero se la vas a quedar debiendo al país”, puntualizó el exalcalde de Medellín.

Benedetti que ha sido el director de campaña de Gustavo Petro y que se encontraba en el establecimiento donde se esta llevando acabo el debate, no aguantó la irá que le produjo Fico y lo atacó de forma verbal y con palabras soeces.

“bobo hijuep...”, venga, venga, venga y discutimos”, se le escucha decir al representante de Pacto Histórico. A lo que el candidato presidencial de Equipo por Colombia le responde: “Ese es el ejemplo que das vos (...) Eso es lo que hacen ellos. Es que el bandido es él, no nosotros”. Además, de acuerdo con uno de los usuarios en redes el político no solo ataco a Federico Gutiérrez, sino que agredió a dos personas más en el lugar que le pidieron se calmara.

Luego de que se diera a conocer el video en redes y que recibiera criticas por hacer que el debate se desdibujará debido a su comportamiento el senador aprovechó sus redes sociales para terminar de expresar sus ideas sobre Fico, cuestionar sus alianzas con los Char y posteriormente finalizar anotando que “Pelea o intento de agresión nunca hubo”.

“Le recuerdo al cobarde de @FicoGutierrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Alex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir?”, escribió y agregó “@FicoGutierrez dice las mismas huevonadas que decía Duque en los debates! Osea que Gutiérrez será otro Duque, o mejor “Fico” es otro Duque!”.

Además, agregó que lo dicho en redes de él es mentira y que si se equivocó, pero ratificó su opinión sobre el candidato presidencial: “Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: “Fico” más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su Secretario de la mafia Gustavo Villegas?”.

Frente a las palabras y el hecho Federico Gutiérrez no se ha pronunciado, pero los usuarios en redes piden que se evite que el debate se vuelva un enfrentamiento personal.

En cuento a la investigación que enfrenta Benedetti, el 25 de enero se conoció un fallo de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, que declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por el senador, en el que pedía tumbar las medidas cautelares que le impuso la Fiscalía a ocho de sus inmuebles.





SEGUIR LEYENDO