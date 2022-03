“Cobarde desagradecida”: Piedad Córdoba retó a un debate a Ingrid Betancourt

Piedad Córdoba llama "cobarde desagradecida" a Ingrid Betancourt y le exige un debate. Fotos: Colprensa.

Desde que se conoció que, presuntamente, la hoy senadora electa Piedad Córdoba sería Teodora Bolívar, la candidata presidencial Ingrid Betancourt no ha perdido oportunidad para cuestionarla con vehemencia. Por ejemplo, en el debate de la revista Semana y el diario El Tiempo, le recordó sus actuales investigaciones, lo que causó la reacción de la hoy congresista del Pacto Histórico.

“Gustavo Petro ya pasó a la segunda vuelta. Él organizó muy bien ese cupo, lo organizó con maquinarias. Cuando habla de la corrupción yo me estremezco porque dentro de sus listas están personajes muy corruptos. (...) -En el petrismo- Están personajes sindicados de haber sido tramitadores del secuestro y esto hablando de Piedad Córdoba, que está bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Betancourt, aspirante por el Verde Oxígeno.

Estas y otras durísimas críticas fueron protagonistas en el discurso de la exsecuestrada por las FARC, quien no dudó en asegurar que Piedad Córdoba, hoy miembro de la alianza de Gustavo Petro, habría sido la responsable de que no la liberaran rápido.

Pues bien, luego de que su particular diatriba se viralizara en la noche de este lunes 14 de marzo, Córdoba no dudó en reaccionar y retó a Betancourt a un debate. Sin embargo, no perdió oportunidad para insultarla y echarle en cara la libertad que recuperó en el año 2008 durante la operación Jaque.

“Candidata Ingrid Betancourt, le exijo un debate público, sobre la paz y las liberaciones unilaterales, diga usted hora y sitio ¡Yo no hice política, no lo haga usted conmigo! ¡Respéteme! ¡Cobarde desagradecida!”, escribió Piedad Córdoba en su cuenta de Twitter.

Además, le exigió a su contradictora que lleve las pruebas que la vinculan con ser Teodora Bolívar ante la Corte Suprema de Justicia. Esos dichos se dieron mientras Betancourt debatía en vivo con los candidatos presidenciales Gustavo Petro, del Pacto Histórico y Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia.

En otros de los apartes de su discurso, Ingrid Betancourt aseguró que “el problema no está en Piedad”, refiriéndose a las polémicas adhesiones al petrismo y no dudó en dejarle críticas a Petro, quien “acepta que Piedad entre con esas sindicaciones porque le trae réditos políticos, porque le trae financiación, porque le trae votos y porque apoya esa campaña. El problema es asociarse con Piedad Córdoba, Gustavo, ese es el problema”, indicó.

No es la primera vez que la fundadora de Verde Oxígeno arremete contra Piedad Córdoba, quien llegará al Senado de la República el próximo 20 de julio. En medio de una rueda de prensa, al finalizar su inscripción presidencial junto a su fórmula para vicepresidente, Ingrid Betancourt volvió a referirse a la aspiración legislativa de Córdoba, que ya se materializó, y aseguró que, quienes votaron por ella en la lista del petrismo al Senado de la República, estarán apoyando a una “tramitadora de secuestros”.

“A mí lo que me sorprende es que el Pacto Histórico siga amparándola (a Piedad Córdoba) en una lista cerrada. Quien vote por las listas cerradas al Congreso del Pacto Histórico está votando por una tramitadora de secuestros. Yo llamo a los colombianos a que voten con responsabilidad”, señaló Betancourt.

En ese mismo pronunciamiento, la aspirante presidencial aseguró que todos los partidos políticos del país están filtrados por “las maquinarias”, y por ende ya tienen corrupción en sus filas, por lo que aseguró que de la mano del coronel Jorge Luis Esparza luchará contra esas mafias.

“Las maquinarias infiltraron todos los partidos. La corrupción está por todos lados. La razón por la cual me salí de la Coalición Centro Esperanza fue porque también en la coalición se filtraron maquinarias. No más compromiso, no más acomodarnos con las maquinarias. Sí podemos hacer política limpia solo con voto de opinión”, aseveró Betancourt, a su vez que juró por su vida que no dejará entrar a políticos investigados por corrupción a su colectividad.

