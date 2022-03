Gustavo Petro propone convocar las fuerzas democráticas y le hace un guiño a Fajardo

Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

A menos de 24 horas de haberse revelado los ganadores de las consultas interpartidistas se llevó a cabo el primer debate presidencial con solo tres candidatos presentes: Gustavo Petro, Íngrid Betancourt y Federico Gutiérrez.

Durante su turno, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se refirió a las posibles alianzas para la primera vuelta presidencial que se hará el 29 de mayo próximo e hizo un guiño a los sectores del centro.

En Europa se habla de izquierdas y derechas, pero en Colombia no. Deberíamos hablar de una política de la vida y de la muerte. La injusticia social es muerte. Es el momento de construir una política por la vida.

El candidato aprovechó para defender a Sergio Fajardo y reconoció que es una fuerza política importante. “El hecho de que Sergio Fajardo no esté aquí, no lo hace inexistente. No está en el debate, pero sí en la política. Sacaron 2,2 millones votos ayer. Existe. Únanse, sería bueno. Yo les propongo: únanse para que aquí pueda haber una mejor competencia. Únanse para que acá haya una mejor competencia. No se dividan”.

Por último, dijo que llamaría a todas las fuerzas democráticas del país para poder llegar a la presidencia y promover una “política de la vida”. “Yo convocaría a que todas estas fuerzas democráticas del país se juntaran en una política de la vida. Discutámoslo. Veamos si es posible una agenda por fin. Siempre han gobernado los mismos. Es una democracia hereditaria, entre comillas. Los invito a juntarse alrededor de ese propósito nacional”.

Las otras propuestas de Petro

En cuanto a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Petro ha dicho en repetidas oportunidades que sí las restablecería, aunque no reconoce que ese modelo político ampare a guerrilleros como Iván Márquez y alias Romaña, entre otros.

“No sé si Maduro sea presidente para esa época. Pero con el Estado venezolano hay que recuperar relaciones, porque lo que está causando es sangre y muertos. Le han entregado la frontera a la mafia”, señaló el líder de la Colombia Humana.

Por el lado de la regulación de la marihuana y el consumo de drogas ilícitas, el hoy candidato oficial del Pacto Histórico se ha mostrado a favor de legalizarla. Inclusive, ha dicho que es “más peligroso que sea ilegal que legal”.

De hecho, hasta se ha referido a cómo otros líderes políticos sacan provecho de la marihuana: “El tema de la marihuana ya me parece una estupidez mantenerlo en la clandestinidad, para que los familiares de expresidentes hagan los negocios de exportación de marihuana legal, y en cambio les echen bombas a los campesinos y a sus hijos que producen marihuana en el Cauca”, agregó.

En cuanto a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, Petro se ha mostrado reacio a esa iniciativa y ha dicho que en un eventual gobierno suyo no aplicaría esa movida. “¡Ni por el chiras!”, aseveró cuando le preguntaron si la usaría para combatir la cocaína sembrada en varios sectores del país. “Una fumigación de una hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos, hoy. Con eso se pueden comprar las mejores tierras del país para esos mismos campesinos y se soluciona el problema”, añadió.

Este año, la Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión histórica al despenalizar el aborto hasta la semana 24. El candidato Petro había controvertido a la opinión pública al afirmar que quería que en el país hubiese “aborto cero”; sin embargo, tras el fallo del alto tribunal, cambió su percepción.

“Tengo mi conflicto, lo voy a confesar, pero crearía un concejo de mujeres si somos gobierno. Yo estoy de acuerdo con que se despenalice el aborto y creo que el Estado debe buscar las condiciones para que el embarazo no deseado no suceda”, afirmó Petro a una emisora radial; días atrás también felicitó a las mujeres que lograron el fallo emitido por la Corte.

“Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”, expresó el hoy candidato con más votos en las consultas interpartidistas.

SEGUIR LEYENDO: