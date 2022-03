271 colombianos han sido evacuados de Ucrania: Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez informó que 271 colombianos han sido evacuados de Ucrania hasta este domingo 13 de marzo. La también vicepresidenta de la República señaló que hay 296 connacionales en el país europeo.

“Hasta hoy, el censo es de 296 connacionales en Ucrania, de las cuales se han evacuado a 271. Nos hace falta 24, de ellos 8, al parecer, no van a salir porque no quieren dividir a sus familias”, dijo Ramírez a través de un comunicado de prensa. La vicepresidenta recalcó que, “en este momento no hay ninguno que esté pendiente por regresar al país”.

Según explicó la Cancillería, 34 connacionales están hospedados en Varsovia y Bucarest en resguardos que fueron financiados por el Estado colombiano. “Como resultado de la gestión y la suma de sinergias con las embajadas de los gobiernos latinoamericanos para la repatriación de los connacionales”, indicó Marta Lucía Ramírez. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que nueve colombianos están siendo repatriados en un vuelo humanitario organizado por Ecuador, vía Varsovia-Quito, este domingo.

Asimismo, la funcionaria destacó que desde el Ministerio se ha brindado la asistencia a los connacionales junto con los servicios de orientación, alojamiento, alimentación y servicio médico. “Los colombianos que siguen en los países fronterizos con Ucrania, a algunos los tenemos en hospedajes”, expresó Ramírez.

La vicepresidenta también aseguró que algunos connacionales que habían decidido quedarse en Ucrania cambiaron su opinión al respecto. A pesar de que las evacuaciones son complejas por los constantes enfrentamientos, la vicepresidenta espera que “con esta gestión más colombianos puedan irse de Ucrania, a la vez que, generamos la posibilidad de que aparezcan nuevos colombianos que no estaban registrados y que quieran evacuar”.

Periodista colombiano resultó herido en Ucrania en medio de un ataque de las fuerzas rusas

Este mismo domingo se conoció que Brent Renaud, periodista y cineasta estadounidense, fue asesinado por militares rusos cuando se encontraba en un vehículo filmando refugiados en Irpin, Ucrania. Sin embargo, también se conoció que su compañero, el periodista colombo-estadounidense Juan Arredondo, resultó herido y está siendo atendido en un hospital.

El colombiano que acompañaba a Renaud explicó a un medio italiano lo sucedido, mientras estaba tendido en la camilla del hospital al que fue trasladado. En el video, Arredondo afirma que “habíamos cruzado el primer puente en Irpin. Íbamos a filmar a otros refugiados saliendo, nos subimos a un auto. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente. Cruzamos un puesto de control y empezaron a dispararnos”.

Ante el pánico de la situación, el conductor tomó otro camino, pero los dos periodistas recibieron impactos de bala. Por su parte, el disparo en el cuello dejó sin vida a Renaud, a quien tuvieron que dejar atrás mientras el colombiano y el conductor huían. “El conductor dio la vuelta y siguieron disparando, éramos dos. Mi amigo es Brent Renaud. Le dispararon y lo dejaron atrás. Vi que le habían disparado en el cuello. Nos dividimos”, expresó el colombiano.

El colombo-estadounidense acompañaba a su colega y amigo Brent Renaud, de 51 años, para hacer un trabajo documental sobre los refugiados del conflicto entre Rusia y Ucrania. Al principio se señaló que Renaud era colaborador de The New York Times; sin embargo, el medio señaló que el hombre trabajó con ellos hace años y que la identificación que llevaba ya no estaba vigente.

La muerte de Renaud fue confirmada al mundo a través de redes sociales y fue anunciada por Andrey Nebitov, jefe del departamento de policía de Kiev, quien escribió que el periodista pagó “con su vida por tratar de resaltar el ingenio, la crueldad y la crueldad del agresor”.

