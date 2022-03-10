Imagen de referencia. Según la Secretaría Distrital de la Mujer 724 niñas entre los 0 y 5 años de edad han sido violentadas sexualmente en 2021. Foto: Getty Images

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Actualización – 3 de noviembre de 2026: Con posterioridad a la denuncia presentada, se conoció que el docente señalado fue desvinculado del jardín infantil en 2022 y que la institución colaboró con las autoridades competentes en el desarrollo de las investigaciones. Asimismo, según lo informado por la Secretaría Distrital de Integración Social mediante oficio del 5 de junio de 2026, no se evidencian investigaciones administrativas vigentes, procesos sancionatorios, sanciones ni decisiones que establezcan responsabilidad institucional del jardín en relación con los hechos denunciados.

Los casos de abuso sexual dentro de las instituciones educativas siguen saliendo a la luz. En esta ocasión se trata de un maestro de música que habría abusado de una de sus alumnas de cuatro años.

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De acuerdo con Blu Radio, la denuncia la hizo la mamá de la menor, quien empezó a mostrar comportamientos extraños y no quería ir a clases en el jardín infantil, ubicado en el barrio Nicolás de Federmán de Bogotá.

El medio afirmó que la menor decía tener dolor en sus partes íntimas, pero era tan fuerte que la madre no pudo revisar, por lo que decidió preguntarle si había sido tocada por alguien más. La pequeña le aseguró a su mamá que había sido el profesor de música de su colegio, por lo que la mujer decidió avisar a las autoridades.

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Fue el mayor Diego Loza, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá quien reveló el caso y aseguró que ya se atendió a la familia de la menor.

El uniformado aseguró que la menor fue llevada por sus padres al centro médico para que se hagan las valoraciones físicas y psicológicas pertinentes del caso.

Sobre el maestro, el mayor indicó que en la Fiscalía General de la Nación ya se radicaron las denuncias para que inicie la investigación que lleve a la captura del maestro.

Alcaldía de Bogotá revela que hay 161 denuncias activas por abuso sexual en colegios

De acuerdo con la Secretaría de Educación, se están priorizando los casos de violencia sexual contra los estudiantes, sobre todo cuando los agresores son funcionarios del distrito. Según los datos revelados por esta entidad, en abril de 2021 había 211 procesos disciplinarios abiertos, mientras que para 2022 hay por lo menos 161 casos en estudio.

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“Ante un hecho de violencia sexual en nuestras Instituciones Educativas (IED), aplicamos las medidas cautelares, de protección y prevención que nos permite la normatividad”, señaló en un comunicado la secretaria de Educación, Edna Cristina Bonilla Sebá.

Según Bonilla Sebá, la prioridad es atender a los estudiantes y prevenir que ocurran casos de abuso dentro de las instituciones públicas de Bogotá o privadas.

Debido al aumento de denuncias y la aparición de casos de abuso sexual, la Secretaría de Educación del Distrito estructuró la “Ruta priorizada para la atención integral” de menores que sufren algún tipo de violencia sexual al interior de las IED.

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“Abordamos los casos desde lo psicológico, lo disciplinario y lo penal, para garantizar la prevención, atención y sanción”, sentenció la Secretaría de Educación.

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