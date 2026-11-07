Reykon reunió a 10.000 personas en su debut en El Corazón de Bogotá-Arena: tuvo invitados de lujo

Reykon volverá a Bogotá tras convocar a miles de seguidores en su primera fecha - (lisethmontaez/TikTok)

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Reykon reunió a cerca de 10.000 personas en su primer concierto en El Corazón de Bogotá - Arena, una presentación de más de tres horas que abrió una doble fecha del espectáculo No Se Te Olvidó en la capital colombiana.

El cantante antioqueño subió al escenario el viernes 6 de noviembre, en una noche que combinó temas de distintas etapas de su carrera, estrenos recientes y apariciones de cinco artistas invitados. La función comenzó alrededor de las 09:00 p. m. y concluyó después de la medianoche.

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La primera presentación se sumó a la fecha anunciada inicialmente para este sábado 7 de noviembre de 2026. La respuesta del público llevó a la apertura de un segundo concierto, que se realizó un día antes del espectáculo original.

Reykon dividió el espectáculo en capítulos de su trayectoria

El repertorio tuvo como punto de partida La Santa y cerró con Tu cuerpo me llama, una de las canciones más reconocidas de Reykon. Entre ambos momentos, el artista interpretó títulos como Te gateo y Mi señorita, junto con colaboraciones que marcaron diferentes periodos de su recorrido musical.

El repertorio del concierto de Reykon incluyó temas como 'Te gateo', 'Mi señorita' y 'La Santa' - (mafepantanog/TikTok - dianaaparram/TikTok)

El formato del recital estuvo dividido en capítulos. Cada tramo propuso un repaso por canciones que impulsaron su carrera en el reguetón colombiano, además de piezas más recientes que forman parte de su actual propuesta artística.

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El público acompañó las interpretaciones durante toda la jornada. La convocatoria reunió a seguidores de distintas generaciones, varios de ellos vinculados con los primeros éxitos del cantante y con las producciones que lanzó en los últimos años.

La presentación del viernes fue la primera vez que el músico encabezó un concierto en El Corazón de Bogotá-Arena, recinto que recibió a miles de asistentes para esta doble programación.

Cinco artistas se sumaron a la noche en Bogotá

Uno de los momentos centrales del evento fue la presencia de invitados que compartieron escenario con el intérprete. Golpe a Golpe, Pasabordo, Nio García, Hebert Vargas y J Álvarez participaron en distintos pasajes de la función.

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Cada aparición aportó una combinación distinta de sonidos. Golpe a Golpe y Pasabordo se unieron al recorrido por la música urbana colombiana, mientras Nio García y J Álvarez llevaron al escenario canciones vinculadas con el reguetón y sus colaboraciones en el género.

Reykon llevó 'No Se Te Olvidó' a Bogotá con reguetón, vallenato y colaboraciones - (reggaeton_times/TikTok)

La participación de Hebert Vargas abrió un segmento dedicado al vallenato. El cantante interpretó varios temas junto a Reykon y sumó un cambio de registro dentro de una noche marcada en gran medida por las canciones urbanas.

La presencia de los cinco invitados amplió el repertorio previsto para el debut del antioqueño en el escenario bogotano. El artista alternó sus interpretaciones individuales con los encuentros musicales, sin abandonar los temas que el público esperaba escuchar.

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El momento de Reykon con una seguidora que generó reacciones en redes sociales

Reykon invitó a una fanática a subir al escenario antes de interpretar Secretos durante su presentación en Bogotá, en uno de los momentos que generó reacciones entre los asistentes y los usuarios de redes sociales.

Un video difundido por la cuenta Soka MFK mostró al cantante antioqueño junto a la joven, quien permaneció a su lado frente al micrófono mientras el artista se preparaba para cantar el tema.

El fragmento recibió miles de reacciones y decenas de comentarios. Varios usuarios destacaron la cercanía del intérprete con la asistente. “Alguien me explica lo divina que es la chica”, escribió una seguidora. Otro comentario señaló: “A este y a Yelsid hay que revivirles la carrera”.

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Reykon subió a una fan al escenario antes de cantar 'Secretos' en Bogotá - (soka.mfk/TikTok)

El segundo concierto será este sábado 7 de noviembre

Reykon volverá a presentarse en el mismo lugar este sábado 7 de noviembre de 2026, cuando cumplirá la fecha que figuraba primero en el calendario de No Se Te Olvidó.

Para esa jornada, la apertura de puertas está prevista para las 05:00 p. m. y el inicio del concierto fue programado para las 08:00 p. m. La función cerrará dos noches consecutivas del cantante en Bogotá.

La doble presentación representa un repaso por una carrera que incluye canciones que permanecieron en la memoria de sus seguidores y nuevas producciones.