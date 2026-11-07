Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras su salida de MasterChef Celebrity - (canalrcn/TikTok)

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Emiro Navarro confesó que extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor venezolano de MasterChef Celebrity 2026. Durante una jornada de cocina, el participante reconoció que la ausencia de su compañero le afectó dentro del programa y explicó que busca convertir ese sentimiento en una motivación para avanzar en la competencia.

La chef Belén fue la primera en advertir el cambio en el ánimo de Emiro. Mientras observaba su trabajo, le dijo que lo notaba decaído y que su expresión reflejaba tristeza. “Te noto bajoneadísimo”, comentó antes de preguntarle si se encontraba bien.

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Emiro admitió que su estado de ánimo no era el habitual. “Un poquito”, respondió cuando la chef le consultó por su tristeza. Belén insistió en que la situación era evidente y señaló que el concursante se veía afectado.

La presentadora Claudia Bahamón quiso saber el motivo. Emiro no dudó en referirse a Luciano, al que llamó “Lucy” durante la conversación. Explicó que dejar de verlo dentro de la cocina le resultaba difícil y afirmó que lo extrañaba mucho.

Emiro Navarro lloró al despedirse de Luciano D’Alessandro dentro de la cocina -(@masterchefcelebrityco/ Instagram)

El participante también habló del vínculo que mantuvo con D’ Alessandro a lo largo de la competencia. “Así sea para hacer caldo de ojo o lo que sea”, dijo Emiro, en referencia a las bromas y la cercanía que compartieron durante las grabaciones.

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Claudia Bahamón sugirió que Luciano distraía a Emiro en la cocina

Bahamón reaccionó con humor ante la confesión y planteó que quizá Luciano D’Alessandro distraía a Emiro durante las pruebas. La conductora sugirió que, sin él en el set, el participante podía enfocarse de lleno en las preparaciones y administrar mejor la presión de cada reto.

“Ahora ya está focus”, sostuvo la presentadora. Emiro respondió con una pregunta y dejó abierta la posibilidad de que la observación tuviera algo de razón. “¿Tú crees, nena?”, contestó.

La conversación continuó mientras Emiro presentaba su plato de cannolis. El chef Nicolás de Zubiría vinculó de inmediato el plato con Luciano y señaló que la receta parecía una inspiración dedicada a su excompañero. “La inspiración, el Luciano total”, expresó.

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Claudia Bahamón coincidió con esa lectura y señaló que la elección culinaria parecía tener una relación directa con D’Alessandro. Belén también interpretó el plato como una dedicatoria y manifestó que tenía esa impresión al ver el trabajo de Emiro.

“Me da muy duro”, Emiro Navarro habló de la ausencia de Luciano D’ Alessandro -(emiro_navarro/Instagram)

La reacción de Bahamón fue de sorpresa ante el resultado visual de la preparación. Luego buscó aliviar el malestar de Emiro y le recordó que podía mantenerse en contacto con Luciano fuera de la competencia. “Puedes hacer videollamada, tranquilo”, le dijo.

El tiramisú quedó como una promesa pendiente entre los dos

En otro momento de la charla, Emiro mencionó una receta que esperaba recibir de Luciano. “Me va a pasar la receta del tiramisú”, dijo el creador de contenido, quien imaginó que su compañero podría compartirle ese plato fuera de la cocina de MasterChef Celebrity.

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Bahamón le preguntó a Emiro si pensaba preparar el postre algún día. El participante respondió que sí y confirmó que tenía la intención de hacerlo. Ante la insistencia de la conductora, prometió que cumpliría con ese plan.

Nicolás de Zubiría intervino con una advertencia en tono de broma. Le recordó a Emiro que una mala preparación podía ponerlo en riesgo dentro de la competencia. El concursante aclaró que no prepararía el tiramisú durante una instancia de eliminación.

“Voy a hacerlo en conmemoración de Luciano”, precisó. La frase mostró que la salida de D’Alessandro sigue presente para Emiro, quien asoció el postre con el tiempo que compartieron en el reality.

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Emiro Navarro dedicará un tiramisú a Luciano D’ Alessandro tras su eliminación - (canalrcn/TikTok)

Belén valoró el cambio que percibió en el participante. La chef consideró que Emiro ya no estaba tan disperso y destacó que ahora se concentraba en las tareas de su estación. También señaló que esa actitud se reflejaba en su desempeño durante el reto.

Emiro Navarro quiere llegar al top diez por Luciano D’Alessandro

Claudia Bahamón retomó la broma sobre las distracciones y comentó que Luciano ya no estaba cerca, mientras que Roberta tampoco parecía prestarle atención a Emiro. El participante aceptó que la nueva situación lo obligaba a poner toda su energía en la cocina.

“Ahora sí, ya me tocó cocinar”, afirmó. Emiro reconoció que espera superar el impacto emocional con el paso del tiempo y sostuvo que quiere esforzarse para que Luciano se sienta orgulloso de su recorrido en el programa.

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El concursante fijó una meta concreta: llegar al top diez por Luciano D’Alessandro. Según explicó, era un objetivo que ambos habían conversado y que ahora busca cumplir pese a que su compañero ya no continúa en la competencia.