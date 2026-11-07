Colombia

Colombia avanza en incorporación al Escudo de las Américas: Sostuvo reunión de alto nivel con subsecretario para el Control de Armas y Seguridad Internacional de EE. UU.

El encuentro abordó la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones terroristas y las amenazas transnacionales, con énfasis en ampliar la cooperación bilateral a través de intercambio de inteligencia y las herramientas tecnológicas, entre otros mecanismos

Daniella Restrepo Duarte y Thomas G. DiNanno
La viceministra Daniella Restrepo Duarte se reunió con Thomas G. DiNanno, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Control de Armas y Seguridad Internacional (@cancilleriacol/X)
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio un nuevo paso para consolidar su participación en el Escudo de las Américas: la alianza regional de seguridad promovida por Estados Unidos y que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado, como parte de una estrategia de índole regional que tiene el respaldo de la administración de Donald Trump.

La viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Daniella Restrepo Duarte, sostuvo una reunión de alto nivel con Thomas G. DiNanno, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Control de Armas y Seguridad Internacional y que juega un papel determinante para la consolidación de la estrategia multinacional en la región.

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El encuentro tuvo lugar durante la gira de DiNanno, que además de su presencia en Colombia contempló una visita al Perú, según la agenda pública del Departamento de Estado estadounidense. La reunión se concentró en la coordinación bilateral frente a las organizaciones terroristas, el narcotráfico y otras amenazas que cruzan las fronteras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En sus redes sociales, la Cancillería entregó balance de la reunión con funcionarios de EE. UU., como parte del Escudo de las Américas (@cancilleriacol/X)

Tras este encuentro entre Duarte y DiNanno, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en sus canales oficiales que “la conversación se centró en fortalecer la cooperación bilateral y ampliar las alianzas operacionales, tecnológicas y financieras para enfrentar las amenazas transnacionales y promover la seguridad en el hemisferio”.

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Reunión de alto nivel traducir la adhesión colombiana en mecanismos de cooperación

El diálogo entre los funcionarios de ambos países representa un avance significativo en la incorporación formal de Colombia al Escudo de las Américas, siendo esta la plataforma multilateral con la que Trump busca agrupar a gobiernos del continente en torno a una estrategia contra redes criminales, terrorismo y tráfico de drogas.

Colombia se convirtió en el miembro número 19 de la alianza el 12 de agosto de 2026. La adhesión implicó un cambio en la política exterior y de seguridad del país, con una mayor cercanía a Washington y una agenda que prioriza la coordinación regional contra estructuras armadas y organizaciones dedicadas a economías ilegales.

Reunión clave para Colombia y su incorporación al Escudo de las Américas se llevó a cabo en Bogotá
En el palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, se llevó a cabo reunión clave para Colombia y su incorporación al Escudo de las Américas (@cancilleriacol/X)

Es válido recordar que la entrada al bloque se formalizó en Panamá con la firma de un documento entre el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora. El acuerdo se produjo cinco días después de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente.

La estrategia parte de la premisa de que las organizaciones criminales que operan en Colombia tienen redes de financiación, logística y movilidad en varios países. Bajo ese enfoque, la cooperación no se limita a operaciones en terreno, sino que incluye acceso a información táctica, seguimiento de rutas ilícitas y coordinación entre agencias.

Inteligencia e interdicción figuran entre las prioridades de la alianza

Uno de los pilares del Escudo de las Américas, según se conoce de esta estrategia multilateral, es el intercambio de inteligencia. Para Colombia, ese mecanismo puede ampliar el acceso a bases de datos criminales, alertas sobre movimientos transfronterizos y herramientas para identificar flujos financieros asociados al narcotráfico.

Colombia hace parte de la Coalición de las Américas contra los Carteles
El 12 de agosto, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, formalizó el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (ACCC), como parte de la iniciativa Escudo de las Américas (@mindefensa/X)

El Gobierno también busca fortalecer la cooperación tecnológica. La agenda contempla capacidades de vigilancia, análisis de información, ciberseguridad y detección de redes logísticas utilizadas para transportar drogas, armas y dinero, que fueron abordadas en la reunión sostenida por la viceministra Duarte y el subsecretario Thomas G. DiNanno.

La alianza prevé, además, operaciones conjuntas contra organizaciones definidas por los gobiernos participantes como redes de narcoterrorismo transnacional. En el caso colombiano, atacar a las disidencias de las Farc, al igual que al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, según los lineamientos expuestos por el Ejecutivo.

Según la agenda, el 11 de noviembre estaría en el país el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una fecha aún por establecer y, por último, el vicepresidente del país norteamericano, J. D. Vance, que pisaría suelo colombiano entre el 20 y el 21 de noviembre.

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