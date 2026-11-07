Él es Daniel Mosquera, delantero convocado a la selección Colombia y goleador en la Serie B de Italia

El 6 de noviembre de 2026, Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados de la selección Colombia para lo que serán los amistosos ante Chile, el 13 en Cali y el 17 en Santiago.
Dentro de las principales novedades que tiene la nómina que dispondrá el técnico argentino se encuentra la presencia del delantero Daniel Mosquera, figura y protagonista del Hellas Verona de la Serie B de Italia.
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Por esta razón, a continuación haremos un repaso de lo que es hasta el momento su recorrido profesional que lo llevó a estar dentro de uno de los equipos que lucha por ascender a la máxima categoría del fútbol italiano para la temporada 2027-2028.
Mosquera nació el 20 de octubre de 1999 y desarrolló una carrera que comenzó entre Colombia y Venezuela. Antes de su llegada al fútbol europeo, integró el Barranquilla FC (equipo del Torneo BetPlay), Llaneros de Guanare, Universidad Central de Venezuela.
El delantero también pasó por América de Cali, donde continuó su proceso de formación profesional, pero sus números no fueron los más destacados: en 42 partidos en 1.080 minutos (Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana) que estuvo presente el delantero de 27 años, solo marcó en cuatro oportunidades.
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Su etapa más destacada en el fútbol colombiano fue con Atlético Bucaramanga, club con el que conquistó la Liga BetPlay en 2024.
Mosquera fue una de las figuras del equipo santandereano durante la campaña que le dio a Bucaramanga la primera estrella de su historia. Sus goles y actuaciones le abrieron la posibilidad de continuar su carrera en el exterior.
En su paso por el cuadro santandereano, Mosquera jugó 28 partidos en todas las competencias (Liga BetPlay y Copa BetPlay), en la cual acumuló un total de 1.971 minutos y anotó 10 goles.
Es importante recordar que Daniel Mosquera es sobrino de Elkin Mosquera, exfutbolista colombiano con recorrido en distintas instituciones del país. Elkin jugó en Independiente Medellín, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Fortaleza, entre otros clubes.
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La campaña de Daniel Mosquera en la temporada 2026-2027
El atacante chocoano suma siete goles en 385 minutos repartidos en seis partidos de la temporada con el club italiano. Esa producción frente al arco respaldó la convocatoria por parte de Néstor Lorenzo.
A continuación, los números que lo llevaron a estar en esta doble fecha FIFA ante Chile:
- 20 de septiembre de 2026 - Serie B de Italia: 22 minutos y doblete en el Hellas Verona 2-1 LR Vicenza
- 11 de octubre de 2026 - Serie B de Italia: 79 minutos y doblete en el Modena 3-2 Hellas Verona
- 16 de octubre de 2026 - Serie B de Italia: 90 minutos y doblete en el Hellas Verona 2-2 Catanzaro
- 1 de noviembre de 2026 - Serie B de Italia: 86 minutos y gol en el Hellas Verona 3-0 Carrarese
A continuación, así va la tabla de goleadores de la Serie B de Italia y en la cual Mosquera es uno de los protagonistas:
- Cristian Shpendi (Albania - Cesena): 8 goles
- Dennis Johnsen (Noruega - Palermo): 7 goles
- Andrea Belotti (Italia - Modena): 7 goles
- Antonio di Nardo (Italia - Juve Stabia): 7 goles
- Daniel Mosquera (Colombia - Hellas Verona): 7 goles
- Dominic Vavassori (Italia - Palermo): 6 goles
- Raffaele Russo (Italia - Avellino): 5 goles
- Francesco Ruocco (Italia - Mantova): 5 goles
- Federico Bonazzoli (Italia - Cremonese): 4 goles
- Filippo Pittarello (Italia - Pisa): 4 goles
Convocados de la selección Colombia para los juegos ante Chile
- Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador)
- Camilo Vargas – Club Atlas (México)
- Devis Vásquez – AS Roma (Italia)
- Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia)
- Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia)
- Daniel Arcila – Club León (México)
- Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)
- Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá)
- Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina)
- Jhon Arias – Palmeiras (Brasil)
- Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia)
- Juan Cabal – Juventus FC (Italia)
- Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia)
- Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia)
- Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra)
- Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal)
- Matías Orozco – C.D. Castellón (España)
- Óscar Perea – Club América (México)
- Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia)
- Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia)
- Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)
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