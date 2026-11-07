Colombia

Cayó banda señalada de cometer robos de celulares y equipos tecnológicos en conciertos y eventos masivos en Bogotá y otras ciudades del país

Las seis personas usaban falsas identidades y haciéndose pasar por funcionarios o personal logístico para acercarse a las víctimas

Cinco hombres y una mujer fueron capturadas (Mebog/Fiscalía)
Cinco hombres y una mujer fueron capturadas (Mebog/Fiscalía)
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La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y la Fiscalía General de la Nación desarticularon la banda delincuencial denominada Venus, dedicada al hurto de equipos tecnológicos y de sonido en conciertos, ferias y parques de diversiones de Bogotá y de otras ciudades del país.

Producto de este resultado, seis personas (cinco hombres y una mujer) fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, y todas rechazaron los cargos en audiencia.

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De acuerdo con lo que se mencionó durante la audiencia de legalización de captura, la empresa criminal habría cometido al menos 10 hurtos entre 2024 y 2026.

Sus integrantes viajaban hasta las ciudades donde se realizaban eventos masivos (como conciertos), se presentaban con identidades falsas como funcionarios de alcaldías, secretarías o personal de logística, y luego se distribuían entre la multitud para identificar dispositivos de alta gama, distraer a los guardias de seguridad y apoderarse de los objetos.

Los seis imputados son:

  • Carlos Alberto Hidalgo Quiroga, alias Carlos
  • Marisol Prada Marín, alias Marisol
  • Enrique Ortiz Salazar, alias Conejo
  • Juan Carlos Mogollón Guaqueta, alias Mogollón
  • Cristian Federico Estévez Macías, alias Cristian
  • William Andrés Moncada Gámez, alias Taxista.

Un fiscal de la Seccional Bogotá les atribuyó cargos según su grado de participación individual en los hechos.

Así siguieron la pista las autoridades

La investigación se originó a partir del hurto de un equipo de sonido durante una feria en San Gil, Santander, en 2024.

A partir de ese caso, las diligencias de policía judicial permitieron identificar a los seis integrantes y vincularlos con nueve episodios adicionales ocurridos en distintos puntos del país.

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Los objetos robados incluyeron equipos de diferente naturaleza y, por ejemplo, uno de los casos involucra la sustracción de un desfibrilador externo automático (avaluado en 8 millones de pesos) de un establecimiento comercial en Bogotá.

Otros hechos documentados comprenden el robo de una tableta a un ciudadano en un parque de diversiones y la sustracción de una consola de sonido en un local comercial, cuyo valor supera los 12 millones de pesos.

Los procesados quedarán en detención preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

En uno de los casos que explicó el fiscal, en un evento “durante el armado del stand, la voluntaria advirtió la presencia de un hombre que portaba lo que al parecer sería un uniforme parecido al de la Alcaldía y se acercó en varias oportunidades a las carpas que se estaban armando”.

“Poco después (la voluntaria), notó la ausencia de la tableta, la buscó de forma inmediata, pidió el apoyo de la seguridad del lugar. La misma no fue recuperada. Del registro bibliográfico del parque se muestra inicialmente el hombre que ingresa por la puerta principal, se dirige hacia la plazoleta del centro, aprovecha la afluencia del público, se aproxima a las carpas, sustrae la tableta y abandona el lugar de la misma, llevándola consigo”, detalló el funcionario de la Fiscalía durante la diligencia judicial.

En este mismo caso, agregó el fiscal, “durante el desplazamiento, incluso dirige la mirada a las distintas cámaras que se encuentran en los postes, en los pasillos o zaguanes que tiene el parque, identificándose claramente que se trataba del señor Cristian Federico Estévez Macías”.

El procedimiento se realizó durante la operación Kratos

La organización habría afectado sus rentas criminales en más de 80 millones de pesos. Durante 10 diligencias de registro y allanamiento fueron incautados 9 teléfonos celulares, 12 computadores portátiles, 4 tabletas y 2.800.000 pesos en efectivo.

Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Suba, Santa Fe y San Cristóbal.

La Policía estableció que los participantes coordinaban los robos mediante llamadas grupales, en las que distribuían funciones.

Los hechos eran ejecutados por grupos de más de tres personas, que empleaban cizallas y cortafríos para forzar rejas y puertas.

A la estructura se le atribuyen al menos 40 hurtos, aunque solo 10 quedaron formalizados mediante denuncia. Uno de los casos ocurrió en febrero de 2026, cuando fue reportado el robo de elementos en un cine ubicado dentro de un centro comercial.

La investigación identificó a alias Carlos como presunto cabecilla, encargado de coordinar los hurtos, repartir tareas y actuar como campanero o determinador.

Alias Cristian, “Conejo” y Mogollón figurarían entre los principales determinadores, mientras que “El Taxista” habría transportado a los integrantes y los objetos sustraídos en un vehículo de servicio público.

Mientras que alias Marisol sería la encargada de conducirlo y registra una condena por rebelión de 2002.

Los capturados también tienen anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado.

Por todo lo anterior, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

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