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Atlético de Madrid vs. Barcelona: hora y canal de televisión para ver en Colombia el partidazo de la Liga EA Sports

Tras el clásico de España frente al Real Madrid, el equipo de Hansi Flick visitará a otro rival directo en la lucha por el título del campeonato español

Atlético de Madrid tendrá una dura visita del FC Barcelona-(Albert Gea-REUTERS)
Atlético de Madrid tendrá una dura visita del FC Barcelona-(Albert Gea-REUTERS)
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El campeonato de España continúa su camino a la temporada 2026-2027 y el FC Barcelona quiere recuperar el terreno perdido que cedió en la derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el 25 de octubre de 2026.

Pero el Atlético de Madrid quiere seguir siendo el protagonista y dar el golpe para convertirse en el nuevo líder del fútbol español.

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En caso de que el Atlético de Madrid gane, será el nuevo líder de la Liga de España (Gonzalo Fuentes-REUTERS)
En caso de que el Atlético de Madrid gane, será el nuevo líder de la Liga de España (Gonzalo Fuentes-REUTERS)

El partido se jugará el 8 de noviembre de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y el juego se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

En España, el partido se disputará a partir de las 9:00 p. m., mientras que en Argentina el juego será a las 5:00 p. m.

El árbitro del partido será Javier Alberola Rojas, mientras que en el VAR estará Javier Iglesias Villanueva.

Cómo vienen ambos equipos al juego

Atlético de Madrid

Harry Kane amargó al cuadro "Colchonero" por la Champions League (Manu Fernández-AP Foto)
Harry Kane amargó al cuadro "Colchonero" por la Champions League (Manu Fernández-AP Foto)

El 3 de noviembre de 2026, Atlético de Madrid sufrió un duro golpe al caer por 0-2 ante el Bayern Múnich (que no contó con Luis Díaz).

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Los goles de Lennart Karl al minuto 54 y de Konrad Laimer al 74, cortaron una racha de 9 partidos sin perder del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone.

En lo que se refiere al último partido en el campeonato español, los “Colchoneros” (apodo del Atlético de Madrid) vencieron por 0-2 en el estadio Ciudad de Valencia al Levante, el 31 de octubre de 2026.

El defensor español Alejandro Grimaldo adelantó al cuadro rojiblanco al minuto 36 y en la segunda parte, el argentino Giuliano Simeone al 62 selló la victoria madrileña.

Por la Liga, Atlético de Madrid viene de ganar en el Ciudad de Valencia por 0-2 ante el Levante (Pablo Morano-REUTERS)
Por la Liga, Atlético de Madrid viene de ganar en el Ciudad de Valencia por 0-2 ante el Levante (Pablo Morano-REUTERS)

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el Atlético:

  • 3 de noviembre de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid (España) 0-2 Bayern Múnich (Alemania)
  • 31 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Levante 0-2 Atlético de Madrid
  • 24 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Atlético de Madrid 1-0 Deportivo La Coruña
  • 20 de octubre de 2026 - Champions League: Stuttgart (Alemania) 1-1 Atlético de Madrid (España)
  • 17 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

Barcelona

Barcelona goleó al Aston Villa en la Champions League (Albert Gea-REUTERS)
Barcelona goleó al Aston Villa en la Champions League (Albert Gea-REUTERS)

El FC Barcelona después de las derrotas consecutivas ante el París Saint-Germain (bicampeón de Europa) y frente al Real Madrid en el clásico, volvió a entrar en racha victoriosa.

El 3 de noviembre de 2026, el equipo dirigido por Hansi Flick derrotó por 3-0 al Aston Villa de Inglaterra por la fase de liga de la Champions League en el estadio Spotify Nou Camp.

Los goles culés fueron del español Lamine Yamal al minuto 7 y del brasileño Raphinha al 52 y 64 marcando doblete.

En lo que se refiere a la Liga de España, el 31 de octubre de 2026, el FC Barcelona aplastó por 6-1 al Alavés en condición de local.

Con doblete de Raphinha, de Lamine Yamal y anotaciones de Fermín López y Anthony Gordon, los catalanes se repusieron de las derrotas consecutivas en mención y volvieron a sumar en el campeonato.

El descuento del Alavés llegó por medio del dominicano Mariano Díaz al 84 de partido.

Gordon siendo figura en el Barcelona vs. Alavés-crédito Albert Gea/REUTERS
Gordon siendo figura en el Barcelona vs. Alavés-crédito Albert Gea/REUTERS

A continuación, así vienen en sus últimos cinco juegos:

  • 3 de noviembre de 2026 - Champions League: Barcelona (España) 3-0 Aston Villa (Inglaterra)
  • 31 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Barcelona 6-1 Alavés
  • 25 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Barcelona 1-2 Real Madrid
  • 20 de octubre de 2026 - Champions League: París Saint-Germain (Francia) 4-2 Barcelona (España)
  • 17 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Betis 2-5 Barcelona

Historial de duelos directos

En lo que se refiere a duelos directos, hay que ir a la llave de Champions League-crédito Albert Gea/REUTERS
En lo que se refiere a duelos directos, hay que ir a la llave de Champions League-crédito Albert Gea/REUTERS

Para hablar del último duelo que jugaron, hay que ir al 14 de abril de 2026, cuando Atlético de Madrid perdió por 1-2 al FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano y clasificó a las semifinales de la Champions League.

Lamine Yamaal minuto 4 y Ferran Torres al 24 adelantaron a los de la “Ciudad Condal”, pero el nigeriano Ademola Lookman al 31 selló las acciones en la serie y el tiquete a las semifinales de la Champions League 2025-2026.

Por liga, el último duelo se registró el 4 de abril de 2026 en Madrid y allí el FC Barcelona ganó por 1-2 con goles del inglés Marcus Rashford y del polaco Robert Lewandowski al 87.

El gol de la ventaja inicial para Atlético de Madrid fue de Giovanni Simeone al 39.

Atlético de Madrid quiere ser líder de la Liga de España-crédito Albert Gea/REUTERS
Atlético de Madrid quiere ser líder de la Liga de España-crédito Albert Gea/REUTERS

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 14 de abril de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona
  • 8 de abril de 2026 - Champions League: FC Barcelona 0-2 Atlético de Madrid
  • 4 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona
  • 3 de marzo de 2026 - Copa del Rey: FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid
  • 12 de febrero de 2026 - Copa del Rey: Atlético de Madrid 4-0 FC Barcelona

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