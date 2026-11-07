Colombia

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

La boletería para la presentación del cantante, programada para el 5 de febrero de 2027, se organizará en dos etapas con valores diferenciados según la localidad

El artista paisa anunció su ‘Loco x volver World Tour’, una gira que recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y África durante 2027 y 2028. En Colombia, la cita será el próximo 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá Arena. Además, Buenos Aires tendrá dos presentaciones y otras ciudades del mundo ya figuran en el recorrido.

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Maluma confirmó su regreso a los escenarios en una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, acompañada de un video junto a su familia que vinculó el anuncio con sus raíces colombianas, las mismas que exploró en Loco x Volver, séptimo álbum de estudio del artista, publicado el 15 de mayo de 2026 bajo el sello Paris LG LTD, con distribución de Sony Music Entertainment US Latin.

El disco, que da nombre a su próxima gira internacional, reúne 14 canciones y cuenta con colaboraciones de Ryan Castro, Kany García, Luny Tunes, Grupo Frontera, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Arcángel, Beéle y Shakira, entre otros.

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El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones
El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones

El propio cantante describió el proyecto como un proceso terapéutico marcado por dos hechos personales: el nacimiento de su hija Paris, en 2024, y la muerte de su abuela, en 2025. Para la producción convocó a referentes de la música colombiana, como Andrés Castro, conocido por su trabajo con Carlos Vives, y el intérprete de vallenato Felipe Peláez. El álbum incluye además una canción dedicada a la salsa que escuchaba su abuelo y otra centrada en el vallenato.

Apenas unas horas después de anunciar las fechas de su gira mundial ―que dará inicio el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá Arena―, el artista abrió el proceso de registro para la compra de entradas para dicha presentación.

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El Corazón de Bogotá Arena recibirá el concierto de apertura del recorrido el 5 de febrero de 2027. La preventa exclusiva para usuarios de Visa Bancolombia y Nequi dispondrá de hasta el 50% del aforo total - crédito TuBoleta
El Corazón de Bogotá Arena recibirá el concierto de apertura del recorrido el 5 de febrero de 2027. La preventa exclusiva para usuarios de Visa Bancolombia y Nequi dispondrá de hasta el 50% del aforo total - crédito TuBoleta

Quienes deseen participar del proceso deben completar primero un formulario de preinscripción habilitado en el sitio oficial del artista. El registro solicita los datos personales del comprador, inclyuendo correo electrónico, nombre y apellidos, edad, género, ciudad de Colombia de residencia y número de teléfono, además de la aceptación del tratamiento de datos personales conforme a la política de Tuboleta, la empresa encargada de la comercialización.

El formulario aclara de forma expresa que la inscripción no garantiza la disponibilidad de boletos, sino que funciona como canal para recibir información exclusiva, novedades y fechas clave de venta.

La primera etapa de venta corresponde a una preventa exclusiva para usuarios con tarjetas Visa Bancolombia y Nequi, programada para el lunes 9 de noviembre a las 10:00 a. m., con una ventana de 48 horas de duración. Esta etapa tendrá cupo limitado hasta el 50% del aforo total del recinto, o hasta que se agote el plazo establecido, lo que ocurra primero.

Una vez cerrada la preventa bancaria, la venta general se abrirá el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 a. m., con todos los medios de pago habilitados y disponibilidad hasta agotar existencias.

Las tarifas base de las entradas para el concierto de Maluma en Bogotá se sitúan entre $180.000 y $750.000 - crédito TuBoleta
Las tarifas base de las entradas para el concierto de Maluma en Bogotá se sitúan entre $180.000 y $750.000 - crédito TuBoleta

Todos los valores publicados incluyen el cargo por servicio: las tarifas base oscilan entre $180.000 y $750.000, a los que se les deben sumar los costos añadidos por concepto del servicio de la tiquetera. El mapa oficial del recinto señala además cuatro sectores habilitados para el ingreso de menores de edad, identificados como 206, 214, 306 y 314, mismos descritos como zonas donde no se venderá licor.

Bogotá marca el inicio de un recorrido que entre sus primeras ciudades confirmadas incluye a Buenos Aires, Lima, San José, Managua, San Salvador, Ciudad de Guatemala y varias plazas mexicanas. La gira también contempla una etapa por Estados Unidos y Canadá, con conciertos previstos en Los Ángeles, Ontario, Sacramento, Chicago, Reading, Brooklyn, Newark, Charlotte, Atlanta, Orlando, Miami, Tampa, Boston, Washington, San Antonio, El Paso y Phoenix, además de Toronto y Montreal.

En cuanto a Europa, el cantante se presentará en Lisboa y Braga, en Portugal; Barcelona, Valencia y Madrid, en España; Colonia y Berlín, en Alemania; Amberes, en Bélgica; París, en Francia; Milán, en Italia; Zúrich, en Suiza; Viena, en Austria; Cracovia, en Polonia; Budapest, en Hungría; y Pristina, en Kosovo.

Maluma adelantó paradas en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y África - crédito @maluma / Instagram
El itinerario de conciertos contempla actuaciones en ciudades de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa - crédito @maluma/Instagram

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