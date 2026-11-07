Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

A través de su pareja, Daneidy Barrera envió un mensaje de agradecimiento a los seguidores que respaldan su proceso - crédito @karolsamantaoficial/Instagram

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Karol Samantha, pareja de la empresaria Daneidy Barrera, conocida en plataformas digitales como Epa Colombia, sorprendió a los seguidores de la influenciadora al mostrarse afuera de la cárcel La Picaleña en Ibagué, donde cumple su condena. A través de las historias de Instagram de la empresaria, compartió un video grabado momentos después de la visita en el que describió el estado anímico de su pareja con palabras de aliento.

“Hoy las saludo desde la ciudad de Ibagué, aquí afuera de la cárcel La Picaleña. Hoy tuve visita con Dane y quiero contarles que hoy salgo muy motivada, muy orgullosa de la mujer que es Dane”, afirmó Samantha en el clip.

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Daneidy Barrera completó una formación de maquillaje y capacita a otras internas dentro del penal, según confirmó Karol Samantha - crédito @epa_colombia/IG

La creadora de contenido destacó que Barrera mantiene una actitud proactiva dentro del penal. “Dane de verdad es un ejemplo de superación, está superjuiciosa, supermotivada con cumplir gran parte de esta condena para que pronto pueda estar con todos nosotros. Está capacitándose, está capacitando también chicas. Como les había contado, se graduó de un curso de maquillaje”, relató.

Samantha también transmitió un mensaje de Barrera hacia quienes han seguido su proceso. “Dane de verdad es una mujer supervaliente afrontando esta dura prueba. Les manda muchísimos saludos a todas las personas que siempre la han apoyado”, indicó, antes de cerrar con palabras dirigidas a su comunidad: “Gracias por siempre estar aquí. Las amamos mucho”.

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Yina Calderón la vio “muy baja de peso” y la mamá de Epa Colombia habló de justicia divina

Después de casi dos años sin verla, la empresaria contó cómo fue el reencuentro con su amiga y qué impresión se llevó del centro penitenciario de Ibagué - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La visita de Samantha no fue la única que llamó la atención. Días atrás, Yina Calderón, empresaria y amiga cercana de Barrera, también se acercó a La Picaleña y relató una impresión más agridulce. Según contó a través de sus redes sociales, no veía a Daneidy desde enero de 2025, antes de ingresar a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

“Estuve en la cárcel, en La Picaleña, visitando a Epa Colombia. No la veía hace exactamente, ya vamos a cumplir dos años.”, contó Calderón.

El reencuentro dejó una marca en la empresaria. “¿Cómo la vi? La verdad, una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso. La celda no muy atractiva. Un poquito triste me vine yo, la verdad, en cuanto a eso”, expresó. Describió el espacio donde permanece su amiga como una habitación de aproximadamente dos metros por dos metros, con un camarote y compartida en un patio con más internas: “Su celdita o su patio, con muchas chicas, chiquitico, así como un camarote y un 2x2”.

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A pesar de esa primera impresión, Calderón subrayó que encontró a Barrera con voluntad para seguir. “Pero bueno, la vi con ganas de seguir adelante. La vi muy optimista”, aseguró. También rescató el trato del personal del penal: “Hay algo que sí me llamó mucho la atención de La Picaleña, y es que sí vi mucha calidad humana de parte de los guardias. Tuve la oportunidad de conocer a la directora de la cárcel y muy amable”. La visita concluyó con un abrazo y una promesa: “Yo le di un abrazo y le dije: ‘Hasta la próxima, Epa’. Y la próxima va a ser afuera. Confío en Dios que así va a ser”.

Por su parte, Martha Cecilia Rojas, madre de la empresaria, publicó una reflexión en sus historias de Instagram dirigida a quienes, según ella, intentaron afectar el negocio de productos capilares que su hija construyó antes de ingresar a prisión. “Creando empresa para dar más empleo, que quisieron destruirla, pero ¿sabe? La justicia de Dios es perfecta y esa es la que se encargará de todo el mal hecho”, escribió Rojas, sin mencionar nombres ni señalar responsables concretos. Acompañó el mensaje con otra frase que dejó abierta la interpretación: “Ya sabe a quién les caerá. Dios los continúe bendiciendo”.

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La madre de Daneidy Barrera destacó la generación de empleo vinculada al negocio de productos capilares de la influenciadora. (martha.c.rojas6 / Instagram)

La publicación de Rojas no incluyó referencias a nuevas decisiones judiciales ni a gestiones de la defensa. Desde que su hija ingresó al sistema penitenciario, la familia ha utilizado las redes para defender la trayectoria empresarial de Barrera y para pedir condiciones que permitan modificar su situación de reclusión.

Epa Colombia fue trasladada el 7 de agosto de 2026 al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué y cumple allí una condena de cinco años y tres meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá.

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