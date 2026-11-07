Habló abogado de la fiscal que apareció en aparente estado de embriaguez durante una audiencia en Caldas: “Una mezcla de varias circunstancias”

La fiscal Silvana Uribe reconoció que había salido a beber. No ahondó en detalles y continuó con su intervención (@loviedoH/X)

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La fiscal Silvana Uribe intervino en aparente estado de embriaguez durante una audiencia ante un juzgado promiscuo municipal de Anserma, Caldas, donde se revisaba la medida de aseguramiento de una procesada. La jueza suspendió su participación al considerar que no estaba en condiciones de continuar.

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia expresó su rechazo e indignación por las condiciones en las que se habría presentado la togada.

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“Absolutamente lamentable presentarse a una audiencia en estas condiciones. Tenemos la certeza, que si se tratara del Abogado defensor, ya estaría suspendido. Pedimos a la @CNDJ_Col y a la @FiscaliaCol tomar las medidas del caso”, indicó el Colegio de Abogados Penalistas en su cuenta de X.

La procesada intervino en la audiencia y exigió respeto debido a las condiciones en las que se presentó la fiscal (Imagen Ilustrativa Infobae y captura de pantalla audiencia @loviedoH/X)

Tras la ola de críticas, Andrés Flórez, abogado defensor de la fiscal Silvana Uribe, afirmó en entrevista con Semana que el comportamiento cuestionado de su representada durante una audiencia judicial en Caldas obedeció a “una mezcla de varias circunstancias”: falta de descanso, estrés, presunto acoso laboral, uso de medicamentos y condiciones particulares que coincidieron en los últimos minutos de la diligencia.

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La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Seccional de Caldas, compulsó copias para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial examine lo ocurrido.

Flórez precisó que su clienta recibe tratamientos por distintos problemas de salud, aunque evitó nombrar los fármacos o exponer conceptos médicos fuera del expediente. “Toda esa información se está aportando dentro del proceso disciplinario, que es el escenario donde debe darse el debate”, declaró.

El abogado vinculó el episodio con denuncias de presunto acoso laboral que, según dijo, Uribe había presentado ante la institución. No precisó los hechos ni señaló a posibles responsables: “Son asuntos que deben debatirse dentro de la Fiscalía”.

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La versión sobre medicamentos, estrés y acoso laboral

Andrés Flórez sostuvo que su clienta recibe tratamientos por distintos problemas de salud, aunque evitó nombrar los fármacos o exponer conceptos médicos fuera del expediente (EFE)

Flórez rechazó que se hubiera establecido el consumo de alcohol mediante un examen. “No, no se practicó ese tipo de prueba”, respondió al ser consultado sobre una alcoholemia, y agregó que la autoridad deberá valorar testimonios, videos y otros elementos para determinar qué sucedió.

Según el defensor, el episodio no ocurrió en los días previos a la entrevista, pese a las versiones que circularon tras la viralización del video. “Si no estoy mal, ocurrió aproximadamente a mediados de junio”, indicó, al insistir en que se trató de una situación aislada.

Sus afirmaciones apuntan a que la grabación difundida en redes sociales corresponde apenas a una parte de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento celebrada ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Anserma. “En la misma audiencia se puede observar su participación durante todas las horas que duró la diligencia. Fue una participación impecable y solamente en los últimos minutos se presentó la situación”, sostuvo.

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El abogado aseguró que no existen antecedentes similares antes o después de esa jornada judicial. “Ni antes ni después se ha presentado algo semejante. Fue una mezcla de muchas circunstancias que coincidieron en ese momento específico”, señaló al semanario.

La investigación disciplinaria y la situación de la fiscal

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Seccional de Caldas, compulsó copias para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial examine lo ocurrido. (Luisa González/Reuters)

La Dirección Seccional de Caldas compulsó copias para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial examine lo ocurrido. Flórez indicó que el trámite comenzó hace aproximadamente dos meses y que allí se revisa el desarrollo completo de la diligencia.

El proceso disciplinario incluyó evaluaciones y testimonios que, de acuerdo con la versión del abogado, favorecen a la fiscal. “Se han practicado evaluaciones y recibido testimonios que, de hecho, puedo decir que han sido favorables para la señora fiscal”, dijo, sin divulgar el contenido de esas actuaciones.

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Uribe continúa en sus funciones, según su defensor, pese a la controversia generada por el video. “No tiene ningún inconveniente para continuar ejerciendo sus funciones”, afirmó Flórez, quien destacó que la fiscal lleva varios años trabajando en distintas regiones de Colombia.

A propósito, dijo que Uribe está afectada por la exposición pública del caso y por los cuestionamientos dirigidos tanto a ella como a la jueza que participó en la audiencia. “Se está juzgando toda una audiencia a partir de unos pocos minutos de video”, expresó.