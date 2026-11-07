Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Águilas Doradas por la fecha 18 de la Liga BetPlay.
El juego se disputará el 7 de noviembre de 2026 en el estadio Palogrande de Manizales a partir de las 4:05 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.
El árbitro será Jhon Ospina y en el VAR estará Nicolás Rodríguez.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del juego y durante los 90 minutos en la capital caldense.
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Carlos Antonio Vélez pidió explicaciones por la desconvocatoria de Franco Pérez de la selección Colombia Sub-19 y sostuvo que la decisión no habría respondido únicamente a una determinación del entrenador César Torres. El periodista afirmó que recibió versiones sobre una situación interna de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), aunque la entidad no ha publicado una explicación oficial sobre el caso.
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Hace semanas se conoció que el cuadro rojo ha tenido problemas para cumplir con sus obligaciones con la plantilla, que ha tenido una buena campaña en la Liga BetPlay
América de Cali ahora se encuentra en la pelea por asegurar la ventaja deportiva en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, que es exclusiva para quienes finalicen primero o segundo en la ronda de Todos contra Todos y ayuda a desempatar a su favor en las semifinales.
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Colombia ya tiene listo a su segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027: este es el equipo
El Junior de Barranquilla fue el primer club que avanzó al certamen como campeón de la Liga BetPlay 2026-I y le siguió otro que no necesitó del título para acceder al certamen
La Liga BetPlay entró en su recta final para definir a los ocho clubes que avanzarán a los cuadrangulares semifinales, que entrarán en la pelea por el título, pero también a las escuadras que accederán a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027, para los que hay ocho cupos para el fútbol colombiano.
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La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales
Solamente Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali tienen matemáticamente asegurado su cupo a los cuadrangulares semifinales, mientras que las posibilidades se extienden a otros 10 clubes
El segundo semestre del 2026 en la Liga BetPlay está próximo a cerrar la fase todos contra todos y a definir los ocho equipos que jugarán los cuadrangulares semifinales, en busca de la anhelada estrella de fin de año. A falta de dos jornadas, solamente tres equipos tienene asegurada su clasificación (Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali), siendo los que pelearán por el punto invisible, mientras que 10 equipos tienen posibilidades matemáticas de avanzar.
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Estos serían los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: salieron las predicciones
Dos plataformas dieron a conocer los equipos que consideran que avanzarán a la segunda ronda del campeonato colombiano, en la que actualmente solo faltan cinco cupos por confirmarse
La Liga BetPlay por fin tiene calendario completo para sus 20 equipos, luego de muchos inconvenientes tras el terremoto del 10 de agosto, conciertos y compromisos internacionales de algunas escuadras que provocaron aplazamientos o adelantamientos de los encuentros en el segundo semestre de 2026.
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Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay
El Blanco Blanco se juega todo por entrar a los ocho primeros en la penúltima fecha y tiene la oportunidad de verse con el club que apenas le lleva un punto en la tabla de posiciones
Once Caldas y Águilas Doradas se enfrentarán por la fecha 18 de la Liga BetPlay el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 4:05 p. m., en el estadio Palogrande de Manizales. El partido será transmitido por Win+ Fútbol y la plataforma Win Play, con Alexander Guzmán como árbitro.
Así va la fecha 18 de la Liga BetPlay
6 de noviembre de 2026
Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
- Estadio: La Independencia de Tunja
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- Goles: El autogol de Cristian Blanco al minuto 33 adelantó al Internacional de Bogotá, pero con doblete de Jesús Díaz de tiro penalti al 44 y 59 permitieron la remontada
Fortaleza 0-3 Independiente Medellín
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Árbitro: José Bautista (Tolima)
- Goles: Yony González al minuto 16, David Ramírez Pisciotti al 56 y Esneyder Mena al 88
7 de noviembre de 2026
Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)
- VAR: Jhon Perdomo (Huila)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
América de Cali vs. Deportivo Cali
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Hora: 8:15 p. m.
- Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca)
- VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
8 de noviembre de 2026
Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 2:00 p. m.
- Árbitro: Ferney Osssa (Antioquia)
- VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
Jaguares de Córdoba vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Hora: 4:05 p. m.
- Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
Deportes Tolima vs. Millonarios
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
Alianza FC de Valledupar vs. Llaneros FC
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
- Hora: 8:15 p. m.
- Árbitro: Bismark Santiago (Atlántico)
- VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
9 de noviembre de 2026
Junior FC vs. Cúcuta Deportivo
- Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
- Hora: 7:00 p. m.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Keiner Jiménez (César)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
Final anticipada entre el “Blanco Blanco” y los antioqueños
Once Caldas llega en un buen momento deportivo tras eliminar a Santa Fe de la Copa BetPlay al vencerlo por 0-2 en el estadio Metropolitano de Techo, el 1 de noviembre de 2026.
El equipo de Manizales aseguró su cupo a las semifinales de la competencia, gracias a los goles de Jader Quiñones al minuto 35 y de Luis Felipe Gómez al 81.
Por su parte, el 2 de noviembre de 2026, Águilas Doradas derrotó por 1-0 a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La única anotación del juego fue de Andrés Ricaurte al 78.
De esta forma, Águilas Doradas llega a su visita con la ventaja de estar en el grupo de los 8, con 25 puntos, mientras que el Once Caldas está en la novena casilla con 24 puntos y la obligación de sumar si quiere disputar las finales del FPC.
En lo que se refiere a los antecedentes de duelos directos, Águilas Doradas empató a dos goles con el Once Caldas en el estadio Cincuentenario de Medellín, el 26 de abril de 2026.
Dayro Moreno abrió el marcador para el Once al minuto 35 y las emociones del juego llegaron para la segunda mitad: Jorge Rivaldo Correa empató de tiro penalti al 65 de partido y el uruguayo Joaquín Varela adelantó a los antioqueños al 79.
Pero al 83 de juego, Helieyker Guzmán selló el empate y el punto para el cuadro de Manizales.