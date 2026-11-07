Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Águilas Doradas quiere volver a las finales del fútbol colombiano tras tres años de ausencia -crédito Daniel Ocampo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Águilas Doradas por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

El juego se disputará el 7 de noviembre de 2026 en el estadio Palogrande de Manizales a partir de las 4:05 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.

El árbitro será Jhon Ospina y en el VAR estará Nicolás Rodríguez.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del juego y durante los 90 minutos en la capital caldense.