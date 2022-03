Video: Greeicy y Mike Bahía eligen nombre por si su bebé es un niño

Los artistas que se preparan para la llegada de su primogénito habrían revelado el sexo y el nombre de su bebé. Imagen: Instagram @greeicy

Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en una de las parejas más queridas por sus seguidores, no solamente por la relación que profesan en sus redes sociales donde el amor desborda en cada una de sus publicaciones, sino por la expectativa que generó el embarazo de la cantante.

Asimismo, Rendón dejó claro que no se enterarían del sexo de su primogénito sino hasta el momento de su nacimiento, algo que se ha convertido en tendencia entre algunas parejas de famosos como Camilo y Evaluna, quienes nombraron a su hijo Índigo, sin prestarle mayor relevancia si se trata de un niño o una niña.

Sin embargo, el programa de chismes ‘Lo sé Todo’ en su página de Instagram compartió unas imágenes que recopilaron de una sesión de tatuajes que tuvo la pareja en las últimas horas, en la que plasmaron con tinta varias imágenes en su cuerpo y en mostraron el que sería el nombre de su bebé a quien conoceremos como Kai, que llevarán por siempre en los dedos de sus manos.

Aquí el video compartido por ‘Lo Sé Todo’ :

A través de un video que compartieron en redes sociales la pareja dejó ver los nuevos tatuajes que acompañan las otras ilustraciones

Otra de las frases que la pareja se tatuó en sus brazos fue “siempre que haya amor se tomarán las mejores decisiones” en homenaje a su canción ‘Att: amor’. Por su parte, el intérprete de ‘La rutina’ plasmó en su mano la siguiente frase: “Yo era feliz y no sabía, supongo que así es la vida, nos centramos en el lugar, cuando lo que importa es y siempre será la compañía”.

Sin embargo, ante la creciente ola de rumores que aseguraban que ya se conocía el sexo del bebé, fue la propia cantante quien salió a aclarar que eso no es cierto y que el nombre de Kai lo eligieron en caso de que se trate de un varoncito, y agregó que antes de hacerse los tatuajes consultaron con los médicos para tener autorización.

La cantante aclaró que consultó con los médicos antes de realizarse los tatuajes en su cuerpo para que no afectara el desarrollo del embarazo

Los seguidores de la pareja han reproducido cerca de 440.000 veces las imágenes compartidas por el programa ‘Lo Sé Todo’ donde se acerca a los 17.000 ‘me gusta’. Algunos de los comentarios recordaron que la pareja también tiene tatuado el nombre de ‘Arena’ en su cuerpo y otros han hecho burla porque no entienden de donde sacan las celebridades los nombres para sus hijos.

“Ellos también tenían tatuado el nombre de Arena”, “Me quedé con la ilusión de que se llamara Arena”, “Kai, ¿puede ser de niño o niña?”, “Bonito nombre”, “No sé de dónde sacan esos nombres para los hijos”, “Hoy en día si que les ponen nombres raros, pero bueno bendiciones para Kai”, “Divina esta pareja”, entre otros.

Greeicy sufrió fuerte caída

Así lo relató la cantante mientras estaba en el escenario en una de sus presentaciones, y es que aunque el fuerte golpe no quedó registrado en las redes sociales, lo interesante fue la forma en la que la artista lo contó en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en uno de sus conciertos ofrecido en la capital del Valle del Cauca.

Allí, la artista comenzó su relato antes de interpretar una de sus canciones junto a Mike Bahía, con la frase “creo que está de moda caerse en el escenario, ¡me caí ahora!”, a lo que su pareja le respondió con un simple “no te vi”.

Y es que la artista que siempre le pone el sello a sus historias con el humor que la caracteriza, preocupó a los asistentes con la continuación de su relato:

“Tremendo totazo me di allá (señala el sitio), pero espérate te digo una cosa: ¡Dios! es que Dios es precioso, está arriba, abajo, adelante, atrás, cuidándome. Yo entré a cambiarme: Dios mío ¿qué acaba de pesar?; no entendés cómo mi cuerpo reaccionó… no pasó nada, pero me caí. Los de adelante me vieron ¿sí o no?, estamos en la moda, la moda es caerse, entonces nos caemos”, concluyó.

