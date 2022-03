Aficionados al fútbol y al ciclismo en Bogotá podrán ver el clásico Real Madrid-Barcelona o correr junto a Mariana Pajón y Santiago Botero

‘El Clásico Bike Challenge’ celebrará su primera edición en Colombia el próximo 20 de marzo. Fotos: cortesía

‘El Clásico Bike Challenge 2022′ reunirá el próximo domingo 20 de marzo a cerca de 500 ciclistas y 500 aficionados al fútbol enla Sabana de Bogotá. El evento, organizado por LaLiga y Directv, tiene como objetivo celebrar la unión de estas dos discplinas deportivas, las cuales gozan de una gran popularidad en el país.

Los amantes al deporte tendrán la posibilidad de disfrutar de dos experiencias integrales. Primero, una carrera de ciclismo para amateurs en la mañana y, en segundo lugar, un Fan Fest, en el cual los fanáticos podrán mirar la transmisión de ‘El Clásico’ entre Real Madrid y Barcelona, en la jornada de la tarde.

Julián Gómez, delegado de LaLiga en Colombia, explicó que uno de los objetivos de la organización es “estar cerca de nuestros a ficionados”, por lo cual nace esta iniciativa. “Queremos realizar esta acción en conjunto con Directv un visionado de ElClásico en el que unamos los dos deportes estrella en Colombia, el fútbol y el ciclismo”.

“ElClásico Bike Challenge es un evento en el que tanto fans del ciclismo como de La Liga, podrán unirse para vivir un día lleno de actividades y disfrutar de una de las rivalidades que más pasión genera en el mundo del deporte, el Real Madrid contra el FC Barcelona”, agregó Gómez.

Por su parte, Ernesto Carreño, Head of marketing de DIRECTV, explicó: “En DIRECTV creemos en el deporte nacional e internacional, por esto nuestro apoyo a este clásico como complemento ideal para nuestros suscriptores, combinando Futbol y Ciclismo, buscando proporcionar contenido premium y exclusivo en cualquier momento y en cualquier lugar”.

La múltiple medallista olímpica, Mariana Pajón, será una de las invitadas a ‘El Clásico Bike Challenge 2022’. Foto: cortesía

¿Cuáles son los recorridos de la carrera de ciclismo?

La competencia contará con dos modalidades: Tominé - Ruta Larga (39,42 km), la cual partirá a las 7:30 a.m; y Guasca - Ruta Corta (80,30 km), que saldrá a las 8:00 a.m. En cualquier caso, las pruebas iniciarán y terminarán en la Cabaña de Alpina, en Sopó (Cundinamarca). Los participantes deberán concrentarse a las 6:00 a.m. para no tener inconvenientes.

Aquellos que se inscriban estarán acompañados de algunas figuras del deporte colombiano, como Mariana Pajón, múltiple medallista olímpica en BMX, y el exciclista Santiago Botero, campeón del mundo en contrarreloj. Así mismo, harán presencia Édgar ‘Pegatina’ Montoya y Camilo Castellanos, periodistas especializados en ciclismo, entre otras personalidades.

El aforo es limitado y estará acompañado de todas las medidas de seguridad dispuestas por la organización, así como puntos de hidratación.

El exiclista colombiano, Santiago Botero, invita a participar en ‘El Clásico Bike Challenge 2022’. Video: cortesía

¿Còmo inscribirse?

El valor de esta inscripción es de 190.000 pesos e incluye la camiseta de ciclismo oficial, exclusiva y de alta gama, de ‘El Clásico Bike Challenge’, número de participante, hidratante, regalos de aliados y patrocinadores y una póliza de seguro. La entrega de los kits se realizará el día 18 y 19 de marzo, en el ÉXITO (sucursal Calle 134 con Cra. 9na) entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. La inscripción incluye su cupo para la siguiente actividad: Fanfest.

A continuación encontrará el link para inscribirse: https://larutacolombia.com/elclasico-bike-challenge/

Para tener en cuenta: el formato

Quienes se inscriban podrán escoger hacer parte del grupo de seguidores del Real Madrid o del Barcelona. Al final de la carrera se sumarán los 10 mejores tiempos de cada equipo en el único segmento cronometrado (Guasquita). Los 10 registros más altos son una representación de todos los inscritos por cada uno de los equipos y pueden estar participando en la Ruta Guasca o la Ruta Tominé.

El equipo ganador participará por premios especiales tanto del Real Madrid como del Barcelona. Podrán inscribirse todo tipo de bicicletas al evento, pero para el segmento cronometrado se excluirán las eBike (asistidas).

Así se desarrollará el Fan Fest

Culminada la competencia ciclistica, se sumarán otros 500 asistentes, aficionados del fútbol, para celebrar en la Cabaña de Alpina uno de los espectáculos deportivos más vistos de todo el mundo: ‘El Clásico’ entre el Real Madrid y el Barcelona. El partido será transmitido en exclusiva por Directv y contará con el acompañamiento de personalidades del deporte de nuestro país como Tito Puccetti, Clara Támara, Adrian Magnoli (‘El Profe’), entre otros.

Este es un encuentro muy esperado por todos los seguidores del fútbol, dado el resurgimiento del conjunto ‘Culé’ bajo la dirección de Xavi Hernández, y enfrentándose a un equipo muy sólido, como lo ha demostrado durante la temporada el cuadro ‘Merengue’, al mando de Carlo Ancelotti.

Real Madrid y Barcelona se medirán el próximo domingo 20 de marzo por la fecha 29 de LaLiga. Foto: archivo particular

