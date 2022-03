Mara Cifuentes reveló los entretelones de ‘La agencia: batalla de modelos’: “Todo lo que viví en ese reality fue muy fuerte”

Foto tomada de Instagram @MaraCifuentes1

En 2019, Caracol Televisión sorprendió a sus televidentes con ‘La agencia: batalla de modelos’, un reality show en el que un grupo de hombres y mujeres compitieron por alcanzar un premio de 400 millones de pesos y, de esta forma, iniciar su carrera en el modelaje profesional.

Aunque Jhan Mena y Andrea Valentina Rubio fueron los ganadores de la primera y única temporada que ha tenido el programa, al menos hasta ahora, hay otros nombres que ganaron atención mediática después de su participación allí.

Tal es el caso de Mara Cifuentes, una mujer transgénero que, aunque se ha mostrado agradecida por los beneficios de la fama, también ha tenido que cargar con los efectos negativos, como los ‘haters’ y sus comentarios.

Así lo confirmó ella misma a través de unas historias que publicó en su cuenta de Instagram, por medio de las cuales también aprovechó para hacerle frente a sus detractores.

“Estoy muy agradecida con Caracol y con ‘La agencia: batalla de modelos’, eso me cambió la vida, pero ahora siento que no estaba preparada para la ola que se venía, no sabía que era tan fuerte y tan grande lo que se veía. Mi vida antes era muy tranquila sin que nadie supiera mi verdad: estaba en la colegiatura estudiando y vivía sin todo este bullying. Al final, tratas de hacerte la fuerte, pero los mensajes se quedan en tu mente, destruyéndote por dentro ¡No estaba lista para nada de esto!”, aseveró.

A pesar de que han pasado un par de años y trata a diario de superar las consecuencias, Mara Cifuentes admite que todavía siente dolor por lo vivido en el concurso de Caracol Televisión.

“Estoy lastimada, todo lo que viví en ese reality fue muy fuerte y lo sigue siendo. Todavía trato de superar muchas cosas que viví allá y después de. Exponer que eres trans trae muchas consecuencias, pero al final entendí que eso me pasó porque Dios necesitaba que muchas de mis sirenitas se levantaran y alzaran su voz”, agregó.

Por último, la modelo de la agencia New Icon reveló que cuando se siente triste se desahoga en redes sociales. No obstante, también aprovecha la ocasión para darse ánimo con maquillaje y ropa.

“Cuando estoy triste me arreglo, me maquillo y me pongo divina. La vida es dura pero no vas a matar el tigre y te vas a asustar con el cuero, más bien vas a coger esa piel, la vas a lucir y brillar como nunca en tu vida (...) Esta es mi forma de liberar el estrés: contarles por aquí lo que me pasa. Por favor, a quien no le guste mi contenido puede dejarme de seguir ¡No quiero más odio!”, concluyó.

Cabe recordar que Mara Cifuentes dejó saber en agosto pasado que fue internada en una clínica de reposo, debido a una crisis de ansiedad y depresión que sufrió, tras su presentación en ‘Colombiamoda’.

“Me sacaron del desfile apenas terminé, me están cuidando demasiado y ha sido un proceso de controlar, he estado haciendo mis trabajos, igual en el tratamiento me han puesto mucho cuidado y les mando un beso gigante”.

Hasta hace muy poco, la joven confirmó en sus historias de Instagram que la razón de su crisis se dio por una relación tóxica que ha mantenido con un hombre durante varios años y que la llevo a querer atentar contra su propia vida.