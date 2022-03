Video: “De aquí somos y aquí nos quedamos”, La Liendra compró el lote para la casa de su mamá

La Liendra mostró el lote que compró para la casa de los sueños que le construirá a su mamá. Foto: Instagram @la_liendraa

El pasado 15 de enero el generador de contenido conocido como La Liendra sorprendió a sus fans mencionando que estaba vendiendo la finca que alguna vez construyó para vivir con su exnovia, Luisa Castro. En ese momento, reveló que su mamá era la encargada de cuidar la vivienda pero que ya se había aburrido de vivir en la zona periférica de Pereira, por lo que le pidió devolverse para La Tebaida.

Posteriormente, el 21 de enero confirmó que ya había adquirido el lote pero que a pesar de no haber vendido todavía la finca de Pereira, ya se habían firmado las escrituras del nuevo terreno en el que le construiría la casa de los sueños a su mamá.

“Coronado, ya tenemos el lote gigante para construirlo, ahorita falta vender la finca que todavía está disponible, tenemos ofertas, pero no la hemos vendido, pero cuando la venda empezamos a construir, pero ya compramos el lote estoy feliz, está a nombre de nosotros, ya mi madrecita tiene la finca”, expresó en aquel momento Mauricio Gómez, nombre de pila del influenciador.

Así las cosas, el pasado 7 de marzo el pereirano reveló el lugar que adquirió para poder construirle una nueva casa a su mamá, se trata de dos casas ubicadas en La Tebaida en la que residen varias personas pues las viviendas están adecuadas para ser un inquilinato. Adicionalmente, su mamá decidió adecuar un pequeño local comercial en el lugar para aprovechar el espacio y solventar algunos gastos.

“Resulta que ya compré el lote casa donde le voy a construir todo lo de mi madrecita … Si ven lo grande que es, parecen dos casas, pero es una, ya es de propiedad de nosotros para construirle la casa de los sueños a mi mamá … Tiene 10 metros de frente y 31 de fondo, la construcción no va a ser fácil y la tumbada tampoco”, expresó el generador de contenido.

A continuación, procedió a realizar el recorrido por las instalaciones de la vivienda y aseguró, “yo me crie en un inquilinato de estos”, además, mencionó que en el lugar conviven hasta 20 personas compartiendo un solo baño.

“Pueden ver que las casas no las hacen muy bonitas porque son para alquilar, acá no importa que sean muy lindas, sino que entre más para ellos tengan, mejor … aquí tenemos una pequeña bodeguita donde se guardan cosas, normalmente no se guarda nada porque vive tanta gente que se la roban”, agregó el influenciador.

Según el influenciador, el precio mensual por una habitación en este tipo de viviendas es de $200.000 pesos y aclaró que todo lo que estaba mostrando en el recorrido se tumbará para construir la nueva casa de su mamá y recordó la difícil calidad de vida que tuvo cuando era un niño.

“Estoy preocupado porque la construcción de esto se me incrementó mucho porque este lote es demasiado grande … al otro lado de la casa tenemos un local que mi madrecita no lo quiso desaprovechar entonces montó un barcito donde ella no es la que atiende, pero a ella le gusta hacer todas esas cosas”, concluyó el pereirano.

Aquí el contenido completo de La Liendra :

El generador de contenido hizo un recorrido por uno de los lugares en los que creció y le recordó lo difícil que era su vida anteriormente

El contenido fue recopilado por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ donde se acerca a las 12.000 reproducciones con más de 200 ‘me gusta’ y entre los comentarios que han depositado los internautas, son varios los que le desean que todo en su vida siga saliendo bien y otros han destacado el amor que siente por su mamá.

