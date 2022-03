Gustavo Petro prometió que, si es presidente, construirá un tren eléctrico para viajar de Barranquilla a Buenaventura

Senador y precandidato presidencial Gustavo Petro en Cartagena. Foto: Colombia Humana.

A cinco días de que Colombia decida a sus nuevos congresistas y a tres de los candidatos presidenciales que pasarán a primera vuelta, tras las consultas interpartidistas, Gustavo Petro, aspirante por el Pacto Histórico, lanzó otra de sus inusitadas propuestas para mejorar la movilidad en el país: un tren que conecte a Barranquilla con Buenaventura.

La peculiar iniciativa la dio a conocer durante uno de los eventos de cierre de campaña, en el que, delante de miles de ciudadanos, prometió que si llega al poder desarrollaría ese tren que conectará los más de 1.200 kilómetros que separan a dos de las ciudades más grandes e importantes de Colombia.

“El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla”, proclamó el senador Petro, mientras sus adeptos lo ovacionaban.

Sin embargo, aunque en la tarima los cientos de petristas celebraron la idea -muy difícil de realizar, por cierto-, en redes sociales la emprendieron contra el también líder de la Colombia Humana. Algunos de los internautas recordaron que, hasta el momento, en Bogotá no se ha logrado adecuar un metro, entonces les pareció imposible que Petro desarrolle esa mega obra en su eventual mandato.

De hecho, uno de los usuarios de Twitter compartió el fragmento en el que el candidato progresista lanzó su propuesta y dejó una ácida crítica, al calificarla como “delirante y populista”; comentarios que no pasaron desapercibidos por el mismo Gustavo Peto, quien no dudó en responder y defender ese proyecto.

“Miren como miran simplemente una idea moderna: un tren alterno al canal de Panamá que se puede hacer en Colombia y que ya lo está haciendo México. Les parece delirantes los trenes. ¡Háganme el favor!”, aseveró el también exalcalde de Bogotá, evidentemente indignado.

Por otro lado, esa controvertida iniciativa siguió recibiendo cientos de críticas que, entre burlas y arremetimientos, le recordaron al aspirante presidencial su gestión cuando dirigió los destinos de la capital colombiana desde el año 2012.

“Proponer un tren eléctrico de Barranquilla a Buenaventura es una promesa populista y desde luego incumplible en 4 años. De esas promesas que ilusionan a la ciudadanía y que la desencantan de los políticos, por incumplir lo que prometen. ¡Jugar con la ciudadanía no se vale!”; “¡Petro prometió un tren eléctrico elevado de 1200 kms de longitud! ¡JAJAJAJA! ¡Y LE CREYERON!”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Cabe recordar que las ideas de Petro para mejorar el transporte en las ciudades ha sido ampliamente cuestionada desde que fue alcalde de Bogotá. Por ejemplo, él propuso disminuir el precio del TransMilenio a $1.500 en horas valle, lo que le provocó un déficit de 217 mil millones al sistema; sin embargo, en enero de este año, Petro ganó el proceso contra la Contraloría, que lo investigaba desde hace años por la plata que dejó de recibir la empresa de transporte masivo de la capital.

Además, por el lado del metro, durante su administración tampoco logró ejecutarse esa iniciativa, aunque él dejó contratados algunos estudios que, finalmente, no se desarrollaron por su sucesor, el exalcalde Enrique Peñalosa. Sin embargo, recientemente, Petro no ha dudado en cuestionar a quienes estuvieron después de él en la Alcaldía; lo cierto es que, por ahora, la ciudad sigue sin metro.

“Hasta el día de hoy no están los estudios del metro elevado, hay unas obras accesorias para mostrar que hay avances, pero no están los estudios”. (...) “La ciudadanía al elegir a Peñalosa derrumbó el metro subterráneo, y llevamos casi 8 años y los estudios están encerrados. Al elegir a Peñalosa, era obvio que no iba a haber metro, y no lo hay. Hace unos 3 años debió inaugurarse la primera línea del metro subterráneo”, señaló Gustavo Petro en diálogo con la emisora Tropicana.

