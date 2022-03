Águilas Negras amenazan a magistrados de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto

Imagen de referencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional.(Colprensa - Álvaro Tavera)

La Corte Constitucional recibió una amenaza firmada por el grupo ilegal, Águila Negras - Bloque Capital, en contra de los magistrados que votaron a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación hace unas semanas. El documento, que cuenta con el logo de la organización criminal, está siendo verificado por la Dirección de Protección de Servicios Especiales de la Policía Nacional.

La amenaza llegó el pasado viernes 4 de marzo a la Secretaría del alto tribunal y, según el documento de dos hojas, el grupo al margen de la ley ya tiene identificados y ubicados a los juristas advirtiendo que conocen los horarios y vehículos en los que se movilizan los togados. Las Águilas Negras le pidieron a los togados tumbar la decisión “por las buenas, o se entenderán por las balas”, según dice la misiva.

El panfleto también señala lo siguiente: “Estos no son amenazas ni bromas, sino que cuando pelemos al primero se comprueba lo prometido. ¿A ustedes les hubiera gustado que su mamá los hubiera abortado a los seis meses de gestación? (...) Solamente les quedan dos opciones: revocar la orden de asesinar niños a los seis meses de gestación o aplicaremos el objetivo militar”.

De hecho, el grupo ilegal indicó en el documento que las tres causales aprobadas en la sentencia de 2006 eran más que suficiente y deslegitimaron la decisión de la Corte asegurando que la discusión le correspondía al Congreso de la República. Con la despenalización hasta la semana 24 de gestión, las Águilas Negras calificaron el fallo como un “infanticidio” en Colombia y tildaron a los magistrados de “perversos, macabros y terroristas prenatales”.

En la misiva también señalan a los magistrados de hacer parte del cartel de compraventa de órganos de niños, cuya afirmación no es cierta, y a su vez, citan varios versículos de la biblia. En ningún momento el documento se refiere a los argumentos que pesaron a favor de la decisión como lo son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes.

Los magistrados amenazados son: Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes. También incluyen al conjuez Julio Andrés Ossa, quien fue clave para la decisión final de la despenalización pues fue convocado después de que el magistrado Alejandro Linares se declarara impedido en la decisión.

Cabe recordar que Ossa no cuenta con esquema de seguridad por no ser togado titular; sin embargo, la Dirección de Protección de Servicios Especiales de la Policía Nacional no descarta reforzar la seguridad de todos los togados que hicieron parte de la decisión histórica.

Con respecto a la reciente decisión de la Corte Constitucional, la despenalización del aborto se aprobó con cinco votos a favor — de los magistrados ya mencionados anteriormente — y cuatro votos en contra por parte de los magistrados Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz.

Si bien la interrupción del embarazo ya no será un delito hasta los seis meses de gestación, después de ese tiempo, solo será legal bajo las tres causales aprobadas en 2006: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando haya una grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

