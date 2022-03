Federico Gutiérrez se enfrentó a ciudadanos que le gritaban “Petro presidente” en Popayán: “Los violentos al otro lado”

Fico Gutiérrez se enfrentó a ciudadanos que le gritaban "Petro presidente" en Popayán. Captura de pantalla.

En medio de uno de sus eventos de campaña, el precandidato Federico ‘Fico’ Gutiérrez, del Equipo por Colombia, tuvo una confrontación con algunos ciudadanos que lo increparon en Popayán para gritarle que, supuestamente, el próximo presidente será Gustavo Petro y no él.

Los hechos ocurrieron en la capital del Cauca, donde el exalcalde de Medellín hacía una de sus correrías en compañía de varios de sus adeptos, que no dudaron en defender a su candidato. Incluso, se registró una pelea entre los seguidores de Gutiérrez y de Petro.

De hecho, el mismo Fico tuvo que intervenir para detener el enfrentamiento que quedó captado en video y que se viralizó rápidamente en las redes sociales. En las imágenes también se aprecian a agentes de la Policía que custodiaban la escena.

“Para allá, para allá”, les decía Gutiérrez a sus fanáticos, que lo acompañaban por esa ciudad, mientras que uno de los petristas se le acercó, invadiendo su espacio personal, y a grito herido le dijo:

“Delante de toda Colombia le voy a decir: Petro va a ser presidente, mi hermano”, gritó el hombre, mientras los fiquitas lo abucheaban.

Tras este suceso, el precandidato del Equipo por Colombia intervino nuevamente e hizo un llamado al respeto y la tolerancia. “Vengan. Háganme un favor. Nosotros respetamos, nosotros hacia adelante, los violentos al otro lado”, aconsejó el exmandatario antioqueño.

Además, en ese video también se logró observar cómo un ciudadano, aparentemente orgulloso de la gestión de Fico cuando gobernó a Medellín, se le acercó y lo felicitó por la supuesta “excelente presidencia como lo hizo en Medellín”, a lo que el candidato respondió, con una sonrisa de oreja a oreja, y con varios “gracias”.

Así trascendió:

((Al Aire)) |#DePieAntioquia| Por estos días los ánimos políticos se suben y muestra de esto fue la situación expuesta por el candidato del #EquipoPorColombia @FicoGutierrez, quien luego de encontrarse con algunos seguidores de @petrogustavo invita a respetar las diferencias. pic.twitter.com/7EXVAjxsqx — Katerine Granados (@Katerinesuper) March 7, 2022

Se presume que la vehemente reacción de los seguidores de Gustavo Petro, precandidato del Pacto Histórico, se debió a las constantes críticas que Federico Gutiérrez le envía. De hecho, recientemente, el exalcalde paisa se refirió a por qué no apoya las reformas económicas que propone el líder de Colombia Humana.

“-Petro- Está loco y lo sabe, son puras mentiras, ¿Hasta cuándo cree que el país va a seguir creyendo sus engaños? Yo creo que debe haber una transición energética y tiene que existir. Pero como bien se dice, es una transición, plantearlo como Petro lo planteó y decir que al otro día no habrá una sola gota de petróleo significa que va a dejar a Colombia y a las familias más vulnerables en condición de miseria”, criticó en diálogo con Infobae Colombia.

Y no han sido las únicas críticas contra Petro por parte de Gutiérrez. En el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, el exalcalde medellinense señaló a su eventual contendor en las urnas de ser el “Putin colombiano”. En alusión a lo dicho por Petro respecto a la posición de Colombia en el conflicto euroasiático, esto escribió Gutiérrez en su Twitter: “No pues que “Qué Ucrania ni qué ocho cuartos”? Petro, el que calla otorga. Mientras el mundo ve con horror como destruyen una nación soberana como Ucrania, preferiste callar para no incomodar a tus aliados. Si así es en campaña, ¿se lo imaginan gobernando?”.

Es más, hasta anunció que si en la primera vuelta de mayo su coalición no gana, él mismo se irá a recorrer el país para conseguirle votos a otros candidatos con el único fin de que Gustavo Petro no llegue al poder.

“Si por alguna razón nosotros no pasáramos a segunda vuelta y pasan ustedes contra Petro, al otro día ni me llamen; no me tienen que llamar. Yo me recorro el país solito buscando los votos, haciendo lo que pueda hacer para que sean ustedes los que ganen y cuidemos el país y la democracia”, señaló Gutiérrez.

