Elecciones 2022: ¿es necesario llevar el carnet de vacunación contra el COVID-19?

En menos de una semana Colombia vivirá las elecciones legislativas en donde se definirá el Congreso de la República y los candidatos definitivos a la presidencia de Colombia. Mientras que los colombianos en el exterior ya están votando, en el país, los comicios electorales se desarrollarán el próximo domingo, 13 de marzo.

Estas son las primeras elecciones en Colombia en medio de la pandemia de COVID-19, sin embargo, pese a la situación por la que estaba pasando el país hace dos años era muy diferente ya que fue cuando comenzaron a registrarse los primeros casos, o hace un año cuando el Plan Nacional de Vacunación se estaba ejecutando en su primera etapa, hoy la realidad es distinta y la vacunación ha sido clave para hacerle frente al virus y su letalidad.

De acuerdo con el último informe de vacunación en Colombia (7 de marzo del 2022) se han aplicado un total de 78.256.058 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 35.288.254 cuentan con la primera dosis, 27.705.460 segunda dosis, 6.209.8000 monodosis, 9.052.544 dosis de refuerzo y un total de 33.915.260 personas cuentan con el esquema completo de vacunación.

Tras superar la cuarta ola de contagios por COVID-19, el Gobierno Nacional anunció que ya no es obligatorio el uso del tapabocas en espacios abiertos en los municipios que cuenten con más del 70 % de su población vacunada con el esquema completo.

En los comicios que se llevarán a cabo en el país, las personas deberán elegir a los representantes a la Cámara y el Senado, así como podrán votar por alguna de las consultas interpartidistas de alguna de las tres coaliciones que hay actualmente en el país: Equipo por Colombia, Centro Esperanza y Pacto Histórico.

¿Debo presentar el carnet de vacunación si voy a votar?

Desde que el Plan Nacional de Vacunación comenzó en febrero del 2021, el carnet que indica si una persona ya ha sido inmunizado contra el COVID-19 se convirtió en uno de los elementos más solicitados al momento de asistir a algún lugar social, ya sea un restaurante, un bar, un parque de diversiones o ir a al cine. Sin embargo, algunas personas si este será obligatorio al momento de realizar el sufragio.

Nicolás Farfán, registrador delegado para lo Electoral, se refirió a esto y aseguró en Blu Radio que, “en ningún lugar del país la Registraduría solicitará este documento”. Lo que quiere decir que todos los colombianos que decidan salir a votar, no deberán preocuparse por presentar el carnet de vacunación en su respectivo puesto de votación.

Hay que destacar que una de las advertencias que hace la registraduría Nacional es que las personas que se acerquen a los puestos de votación sí deberán portar el tapabocas y en caso de que no tengan uno, en el lugar se le proporcionará uno para que pueda participar de la jornada electoral.

Recuerde que la jornada de votación se realizará este domingo 13 de marzo y comenzará a las 7:00 a.m. para aquellas personas que fueron escogidas como jurado de votación y 8:00 a.m. para todos los votantes. Esto será hasta las 4:00 p.m., y después de esta hora no se le permitirá el acceso a ninguna persona.

