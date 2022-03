Personería de Medellín sanciona a tres exfuncionarias de la EDU por contratar familiares

La personería de Medellín encontró culpables a las exfuncionarias por contratar a la esposa de un empleado

Este 6 de marzo se conoció que la Personería de Medellín interpuso una sanción disciplinaria contra varios exfuncionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, por contratar familiares en la entidad.

De acuerdo con el ente de control de Medellín se trata de Margarita María Ángel Bernal, quien era la exgerente Mabel Ester Martínez Acosta la exdirectora de Talento Humano y Patricia Helena Maya Sánchez, quien se desempeñaba como subgerente de Gestión Humana.

La sanción es de solo 2 meses de suspensión o el pago de 26 salarios mínimos y los dineros deberán ser pagados a favor de la EDU, pues ninguna de las exfuncionarias trabaja actualmente en esta entidad.

Las funcionarias estuvieron vinculadas en la entidad entre el 2013 y 2014 y de acuerdo con la entidad del Ministerio Público dejaron que la esposa de uno de sus empleados trabajara en la EDU, algo que viola el régimen de inhabilidad.

Mateo Gómez, personero Delegado para los Asuntos Disciplinarios, aseguró que: “la sanción encuentra génesis en el año 2013 y 2014 cuando se permitió contratar a una persona de quien se demostró era la cónyuge de un directivo del área de diseño de esta entidad.

Por ahora, las exservidoras publicas tienen el derecho de apelar el dictamen de la Personería de Medellín.

Otras medidas de la Personería de Medellín

A raíz de las quejas que alertaron irregularidades en el funcionamiento del programa de Atención Prehospitalaria -APH- de la Secretaría de Salud Municipal, la Personería de Medellín, realizó visitas a las instalaciones donde se coordina el programa y que opera la ESE Metrosalud. Para verificar el estado de las ambulancias y la situación contractual del personal adscrito.

Un equipo interdisciplinario del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín, realizó revisiones aleatorias a 5 de las ambulancias encargadas de atender las urgencias en Medellín, que se encontraban en las estaciones de bomberos de Campo Valdés y Libertadores; en dicha visita se evidenciaron algunas ambulancia que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas para su buen funcionamiento, por ejemplo el algunas estaban sin encontró sin tensiómetro para población adulta ni pacientes pediátricos, el aspirador sin funcionamiento, el uso de oxígeno está inhabilitado por daño en el flujómetro, el aire acondicionado no funciona etc., situación que obligó a poner en funcionamiento, en el mes de febrero, vehículos de Metrosalud que estaban fuera de servicio provisionalmente desde noviembre del 2021 por incumplir las normas vigentes.

De acuerdo con la información suministrada por la coordinadora del programa de APH, el contrato entre la ESE Metrosalud y TRANVITAL SAS establece además de las ambulancias, personal de apoyo, conductores para 4 vehículos de Transporte Asistencial Medicalizado –TAM- y 3 para Transporte Asistencial Básico –TAB-. Además, el mantenimiento preventivo y correctivo de estos vehículos.

En la revisión contractual se evidenciaron algunas presuntas irregularidades como: funcionarios laborando sin contratos firmados y cuya contratación se realiza mes a mes, pasando de una contratación por prestación de servicios a una sindical.

“La Personería de Medellín en su misión de velar por la protección, cumplimiento y el goce efectivo del derecho a la salud en la ciudad; además de la vigilancia de la conducta oficial, iniciara indagación preliminar con el objeto de revisar la contratación del operador TRANVITAL SAS y el cumplimiento de esta con las obligaciones contractuales”, se puede leer en el comunicado.

