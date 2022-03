Problemas para sacar el pasaporte, ahora en Cali

El sistema para obtener el pasaporte en Cali estaría colapsando ante la gran demanda de personas. Foto: Archivo Infobae

El sistema que usan en la Gobernación del Valle del Cauca para conseguir la cita para la expedición del pasaporte en Cali no está dando el suficiente abasto para que las personas puedan obtener este documento para viajar al exterior.

De acuerdo con Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana en ese departamento, hay una alta demanda por la que estaría colapsando, según señaló el propio funcionario en el periódico El País de esa ciudad.

“Han entrado hasta 9.000 personas al tiempo y en siete minutos ya no tengo citas. Es demasiada congestión, tenemos unas capacidades y podemos tener conectadas 5.000 personas al tiempo y se cae la página porque hay más intentándolo”, explicó.

Esto ha provocado, de acuerdo con los residentes de esa ciudad que han tenido problemas con la expedición del pasaporte, que los ciudadanos tengan que acercarse a la sede de la gobernación en busca de una solución, como fue el caso de Marlén Delgado, que desde inicios de febrero está tratando de obtener el documento.

“Llevo un mes tratando de sacar la cita y no he podido y ya hice el primer pago y nadie le resuelve si no que le dicen todo por la página”, recogieron del testimonio de la mujer en el periódico vallecaucano.

Al parecer, el sistema ni siquiera les da el tiempo suficiente para que puedan ingresar los datos y poder solicitar una cita, como señala Martha Cortés, que desde febrero está en la lucha para que le den a su esposo el documento.

“Tengo una alarma a las 12 para inmediatamente meterme en la página y en algunos casos aparece que hay mil citas disponibles, en otros 15, o 70 y empiezo a llenar los datos, pero siempre sale un error al finalizar, que el código, que no hay red, cualquier cosa”, afirmó.

El secretario de Seguridad indicó que en esta situación también ha tenido que ver que de departamentos vecinos como Risaralda, Quindío y Cauca buscaran una cita a inicios de año, cuando el sistema no funcionaba en esas zonas del país, y que a pesar de que ya lo tienen habilitado, solo les permiten gestionar 200 citas diarias, mientras que en el Valle del Cauca tienen cupo para 1.200.

Ante la situación, en la gobernación aseguraron que están trabajando en un ‘plan de choque’ para descongestionar el sistema con jornadas descentralizadas en otros municipios de ese departamento los fines de semana, a través de una solicitud a la Cancillería.

A mediados del mes pasado precisamente la Cancillería anunció que por el incumplimiento de las personas que sacan la cita y no acuden a la misma comenzarían a eliminar las solicitudes que hayan sobrepasado los seis meses, así hayan pagado los 169.000 pesos que cuesta este proceso.

Lo anterior, se debe a que según la entidad, un 30 por ciento de las 5.000 citas que se agendan a diario por el sitio web se pierden, porque la gente no aparece y tampoco cancela a tiempo.

En la Cancillería no solo destacaron la importancia de estar al día y finiquitar los trámites realizados, sino que también hace un llamado para que la citas que son asignadas de forma virtual, a través de la página oficial, sean agendadas directamente por los viajeros, sin intermediarios.

En el caso que estas no puedan ser cumplidas, sean canceladas por medio de la misma página web, con el fin de dar cupo a otras personas, también a la espera del documento.





