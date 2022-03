Asesinan a José Alexis Báez Mesa, firmante de paz en San José del Guaviare

Bogotá. Enero 21 de 2022. El partido Comunes realizó una Velatón por la paz en la casa Alternativa proyecto productivo de un firmante del acuerdo de paz en dónde hoy en horas de la mañana se encontró un artefacto explosivo

El Partido Comunes, nacido luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, denunció que en la tarde del jueves 3 de marzo fue asesinado José Alexis Báez, excombatiente del grupo insurgente que desarrollaba su proyecto productivo en San José del Guaviare. “No hay palabras para describir esta barbarie que nos persigue pero seguimos firmes”, escribió el partido en su cuenta en Twitter.

Según Indepaz, con José Alexis Báez Mesa serían siete los firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 306 desde la firma del acuerdo en 2016. El cuerpo del hombre de 56 años fue encontrado en la vereda Colinas, (San José del Guaviare), a las 5:00 de la tarde, a un kilómetro del ETCR de Colinas.

La comunidad de este espacio territorial denunció el homicidio de Báez, que estaba en el proceso de dejación de armas. En relación con los autores del asesinato afirmaron que, “hacemos claridad que hasta el momento desconocemos quien pudo ser el autor responsable de este hecho. Esperamos que las autoridades competentes hagan la investigación correspondiente para esclarecer la situación ocurrida”.

Le puede interesar: JEP ordena activar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para excombatientes

En la Alerta Temprana 005- 19 de la Defensoría del Pueblo se había advertido del riesgo que enfrentaban los ETCR ubicados en el departamento de Guaviare. Según la entidad, “la demora en la implementación de proyectos productivos para los excombatientes ha jugado un rol importante en la salida de los ETCR hacia diferentes partes del departamento y del país, en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y desarrollar proyectos para la generación de ingresos”.

Por esta situación, los riesgos de los excombatientes han aumentado por varios motivos como: ser cooptados por grupos armados ilegales, ser víctimas de atentados y amenazas en contra de su vida, debido a la estigmatización y a las heridas del conflicto armado que aún no sanan en estos territorios.

Le puede interesar: Asesinan en Putumayo al excombatiente de las Farc Jorge Santofimio

Con la confirmación de la muerte de José Alexis Báez, el ETCR Jaime Pardo Leal señaló en un comunicado las afectaciones de las que han sido víctimas por parte de los grupos al margen de la ley. “Este hecho, sumado a los demás que se vienen presentando en las distintas partes del país, es la cara del incumplimiento a las garantías de seguridad física para las y los firmantes del acuerdo de paz”.

Antes de enviar un saludo de condolencia a los familiares de la víctima, el partido político, responsabilizó al Gobierno nacional de los pocos avances en la implementación de la paz y le exigió garantías de seguridad de vida de quienes se encuentran en proceso de reincorporación.

Le puede interesar: ExFarc Rodrigo Londoño culpó al presidente Duque por incremento de asesinatos de firmantes del acuerdo de paz

El riesgo de la no implementación del Acuerdo Final de Paz no solamente genera riesgo para los integrantes de la antigua guerrilla, si no también tiene impactos sociales, culturales, territoriales, políticos y económicos para la población civil vecina de los ETCR.

El Ministerio Público se refirió así al tema: “este factor también representa un incremento de la vulnerabilidad de la población, ante posibles ataques contra la Fuerza Pública en los caseríos en donde ubican sus bases, hechos que, por su naturaleza y efectos indiscriminados, suponen posibles afectaciones.”

La senadora Victoria Sandino denunció que dentro de su registro total son 311 los firmantes asesinados desde 2016, cinco más que lo informado por Indepaz. “311 lutos desde la firma del Acuerdo de Paz. ¡Nos asesinan a diario bajo la la mirada cómplice del Estado!”, explicó la congresista por el Partido Comunes.

SEGUIR LEYENDO: