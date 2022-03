“La palabra vale”: Francia Márquez a Gustavo Petro sobre la definición de la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico

Precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez. Fotos: Colprensa.

No cesa la controversia por saber quién será la fórmula vicepresidencial del que resulte ganador de la consulta interpartidista del Pacto Histórico. De hecho, Francia Márquez, precandidata de esa coalición, no perdió oportunidad para lanzarle una pulla a Gustavo Petro, quien según las encuestas de intención de voto será el candidato presidencial luego del 13 de marzo.

Cabe señalar que, hasta hace unos meses, tanto Márquez como Camilo Romero, así como Alfredo Saade y Arelis Uriana, otros de los precandidatos del Pacto, habían acordado que quien obtuviera la segunda mayor votación en las consultas sería el ‘vice’ del que gane.

Sin embargo, tal parece que a Petro ya no le suena esa idea, dado que le estaría guardando esa designación a otro político. Algunos analistas, y hasta reconocidas figuras políticas, aseguran que lo hace para alguien del Partido Liberal.

En esa línea, Francia Márquez, que compite por el partido Polo Democrático y en representación de su movimiento Soy porque somos, se volvió a pronunciar a través de su cuenta de Twitter y durante uno de sus eventos de campaña en Bucaramanga.

En sus pronunciamientos, reiteró que si es ella la elegida en las consultas de marzo, cumplirá el acuerdo con los otros precandidatos y elegirá a su vice de entre ellos.

“En mi casa siempre me enseñaron que la palabra vale y se honra, por eso hoy reafirmo mi palabra y digo que la persona que quede de segundo en las votaciones será mi fórmula vicepresidencial”, señaló la también lideresa social.

Así mismo, en su paso por la capital santandereana, la aspirante presidencial reiteró su compromiso con Petro, Romero, Uriana y Saade de que “el primero o primera en la consulta será el candidato y el segundo o la segunda, será la fórmula vicepresidencial”, señaló.

Márquez / Twitter

Cabe anotar que durante un debate organizado por Noticias Caracol, donde todos los precandidatos del Pacto Histórico debían responder sí o no, se les indagó directamente sobre el tema de la fórmula vicepresidencial. Para votar que sí, debían seleccionar una luz verde y para elegir un no, una roja; al momento de que se les preguntó si: ¿la fórmula presidencial del Pacto Histórico debe ser el segundo en la consulta?, el único que guardó silencio fue el líder de la Colombia Humana, mientras que los demás dieron un rotundo sí.

Así pues, Gustavo Petro se abstuvo de responder si elegiría dentro de sus compañeros de debate a quien lo acompañe en una eventual victoria suya en el primer evento democrático del 2022, lo que ratificaría las especulaciones que se han tomado la opinión pública, de que el también senador le estaría guardando esa designación a alguien de otro partido.

Incluso, durante otra de las preguntas de ese formato, los aspirantes presidenciales del petrismo fueron cuestionados de si reconocen que el Pacto Histórico debe hacer alianzas con el Partido Liberal, dirigido por el expresidente colombiano César Gaviria.

En ese aparte, Petro fue el primero en encender el bombillo verde, secundado por Romero, Uriana y Saade. No obstante, Francia Márquez se abstuvo de responder, lo que se interpretaría como un rechazo a que alguien le quite el puesto que, según las encuestas electorales, tendría como fórmula vicepresidencial.

Sin embargo, tras la reunión de Petro con César Gaviria, director del Partido Liberal, el primero aclaró que aún no se define si les entrega ese cargo para la primera vuelta presidencial. “Eso no está en discusión, el candidato presidencial escogerá en su momento la fórmula, aún ni siquiera sabemos si habrá un acuerdo con el liberalismo propiamente dicho. Entonces digamos eso no está en discusión”, comentó Petro, despejando los comentarios que hablaban de la posible alianza a cambio del cargo.

