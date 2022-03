Karol G actuará junto a Sofía Vergara en la serie de Netflix ‘Griselda’

Karol G estará en la nueva serie de Netflix, 'Griselda', junto a Sofía Vergara. Original tomada de Instagram @karolg @sofiavergara

Karol G se ha convertido en un verdadero ícono internacional, no solamente por el talento que ha demostrado tener con su música en la cual lleva un importante mensaje de empoderamiento a las mujeres, repercusión que la ha llevado a ser galardonada recientemente con el Premio Billboard a las mujeres por ‘romper las reglas’.

“Ayer fue el que ha sido para mi tal vez uno de los días más especiales del año… Billboard me hizo un increíble honor cómo “Rule Breaker” en una noche donde celebran el talento y el trabajo de la mujer en la industria de la música”, escribió la artista en sus redes sociales junto a las imágenes de la ceremonia.

Como muestra de su talento para la música, ha sido llamada por los productores de la serie de Netflix ‘Griselda’, producción original de la plataforma de streaming en la que estará participando junto a Sofía Vergara en la que se contará la historia de la narcotraficante colombiana, Griselda Blanco, conocida como ‘La viuda negra’.

En la producción, la cantante dará vida a ‘Carla’, una mujer que se ve obligada a transportar droga coaccionada por el personaje de ‘Griselda’.

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo”, contó la artista para la Revista Vogue en su edición para México.

La artista está muy emocionada por su aparición en la portada para la revista Vogue México, agradeciendo la oportunidad que le dieron allí. Tomada de Instagram @karolg

Le puede interesar: Sacerdote acusado de abusar sexualmente de una menor en Córdoba se entregó ante el CTI

Según indicó El Tiempo, para ella este papel ha resultado en un reto para su carrera, pues ha tenido que alternar su música con el mundo de la actuación: “Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles, con la actuación realmente te metes dentro de un personaje. Me levanto a las 5 a.m. y trabajo en mi música en la noche”.

La serie también tiene la participación de actores como Vanessa Ferlite, Christian Tappan, Alberto Guerra, Paulina Dávila, Diego Trujillo, entre otros. Aún no se conoce su fecha de estreno, pero en la plataforma ya aparece el nombre y el género al que pertenece.

Cabe mencionar que hasta el momento, Netflix no ha presentado ningún tráiler de la producción, lo único que se conoce son las imágenes que compartió Sofía Vergara sobre su transformación para el personaje, en la que se ve a una mujer muy fuerte en sus expresiones, con una mirada que atemoriza a quien se atreva a desafiarla y una apariencia un poco más desaliñada.

“Este es el primer vistazo de Sofía Vergara en ‘Griselda’, miniserie que cuenta la historia de Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles más conocidos de la historia”, fue el texto con el que la plataforma acompañó la foto en su cuenta de Twitter. Y como era de esperarse, las reacciones fueron positivas por el hecho de que ella haga parte de una producción en esta interfaz, pero negativas porque nuevamente emitirán una serie sobre narcotraficantes.

A través de sus redes sociales, Netflix compartió una toma de la transformación de Sofía Vergara para encarnar a Griselda Blanco en la serie 'Griselda'. FOTO: Captura de pantalla de Twitter (@NetflixLAT)

Para encarnar a su personaje la actriz tuvo que realizar una radical transformación a su imagen y así lo dio a conocer Netflix a través de una foto compartida en sus redes sociales. En la imagen se aprecia que prácticamente está irreconocible, tanto en sus rasgos faciales como en su pelo, que luce alborotado.

SEGUIR LEYENDO: