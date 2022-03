Casa por cárcel para médico señalado de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento

Otras dos mujeres han señalado al médico de agresiones físicas y sexuales.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga resolvió imponer medida de aseguramiento domiciliaria contra el médico Antonio Figueredo Moreno por su presunta responsabilidad en las agresiones ocasionadas a su colega María Paula Pizarro, el pasado 12 de noviembre de 2021.

A través de fotografías la víctima mostró las heridas en su cara, mentón y dientes, producidas por los ataques de Figueredo Moreno, quien también está procesado por el delito de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar hacia María Paula Pizarro, médica que trabajaba en el momento de los hechos en la Fundación Cardiovascular en Floridablanca.

La decisión del juez, que se conoció en la tarde del jueves 3 de marzo, es de segunda instancia, ya que cabe mencionar que el Juzgado Sexto Penal Municipal de Bucaramanga con funciones de Control de Garantías decidiera, en medio de una audiencia realizada el 31 de diciembre, no imponer medida privativa de libertad al médico, al señalar que no existió un elemento que corroborara los hechos de delito sexual que fueron denunciados por la víctima.

El abogado de la víctima, Jaime Lombana, señaló que ahora en el proceso se iniciará la etapa de juicio. “Empezaremos con el descubrimiento probatorio y se iniciará el juicio para establecer la responsabilidad penal o no del médico Figueredo. La fecha de la primera diligencia aún no ha sido establecida”, sostuvo.

Además, se refirió a la decisión tomada por el juez de segunda instancia. “Como representante de la familia Pizarro apelé la primera decisión en compañía de la Procuraduría. Ahora el juez de segunda instancia nos da la razón de que el médico Figueredo es un peligro para la sociedad y que ha obstruido la administración de la justicia durante todo el proceso”.

Lombana señaló que, “el juez de segunda instancia valoró el testimonio de otras víctimas. Esos relatos demuestran un comportamiento secuencial de parte de este médico en contra de las mujeres que han convivido con él”.

La primera en denunciarlo fue la médica Pizarro. Tras conocerse este caso, la anestesióloga Érika Plata dio a conocer que ella también había sido violentada por el cirujano Figueredo entre 2012 y 2013. Ambas mujeres estaban saliendo con el hombre en el momento de las agresiones. Luego de que se conociera la denuncia de Pizarro, el cirujano fue apartado de su cargo en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga.

Plata, en su versión a las autoridades, contó una de las muchas agresiones recibidas por parte del médico. “En una ocasión me golpeó desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. Me mantuvo en el piso, cada vez que me intentaba mover él me golpeaba en la cabeza, en la mandíbula y en el cuello. Me mordía, me rasguñaba y en un momento trató de accederme sexualmente. Traté de pedir ayuda, grité, golpeé las paredes pero no obtuve respuesta de ningún tipo”, agregó la especialista de 34 años en su relato.

Otra víctima de 43 años, que no hace parte del gremio de la salud y no reveló su identidad, afirmó a Blu Radio que durante 16 meses de relación, vivió las mismas agresiones que denunciaron las otras dos mujeres. “Antonio Figueredo me golpeaba, me tiraba al piso, también me rompió un diente en medio de una de las agresiones”, dijo ante los micrófonos de la emisora radial.

