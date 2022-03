Este jueves cerrarán el túnel de Oriente, que comunica a Medellín con el aeropuerto de Rionegro

Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Según informó la Concesión TAO, el concesionario del Túnel de Aburrá Oriente, la importante vía que comunica a Medellín con el aeropuerto de Rionegro, entró en un cierre temporal de más de 24 horas. Según informaron a través de un trino, el cierre se inició desde las 10 de la mañana del día 3 de marzo y finaliza el día 4 a las 4 de la tarde.

El control de equipos sería la razón por la que tomó la decisión la Concesión, según comentaron se adelantaran mantenimiento de herramientas y un monitoreo dentro del túnel.

Informó la Concesión del Túnel de Aburrá Oriente que el proceso de mantenimiento también incluirá una revisión en los proceso de ventilación, control de tránsito, megafonía, señalización, radio y otros aspectos que permitan asegurar a los que transitan por allí habitualmente tener un trayecto tranquilo, seguro y sin ninguna complicación.

Se ha recomendado a los residentes y usuarios del tramo tomar vías alternas mientras terminan el proceso a la importante vía que sirve de conexión entre Medellín, el aeropuerto y el resto del valle de San Nicolás.

Sobre más temas de movilidad en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, se aplicará la medida de Pico y Placa en el valle de Aburrá, la restricción que comenzó a regir a partir del lunes 28 de febrero, busca prevenir el incremento de los agentes contaminantes, dañinos para la salud.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá decidió implementar un pico y placa ambiental para los vehículos de carga y volquetas, con el fin de prevenir una escalada en la mala calidad del aire en Medellín.

Estos no solo se han incrementado por las condiciones climáticas locales, sino por los focos de incendios en la Orinoquía, Amazonía y Cordillera Oriental y la llegada de polvo proveniente del desierto del Sahara.

Los vehículos de carga, con modelo del 2010 en adelante, no podrán circular entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m., en la tarde la restricción será entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.

“La decisión fue tomada luego de un análisis a la concentración de material particulado en la red de estaciones de nuestro proyecto Siata, a las condiciones meteorológicas y a factores externos como la quema de biomasa o incendios de cobertura vegetal en otras regiones del país”, aseguró el coordinador del Equipo de Aire del Sistema de Alertas Tempranas, Siata, Mauricio Ramírez.

Por su parte, los carros que tengan un modelo anterior al 2009 las restricciones de circulación serán entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. y en la tarde de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.

Por otra parte Medellín anunció descuentos de hasta el 80 % en multas de tránsito, los conductores que hayan cometido alguna infracción además podrán acceder a la exención de intereses en las sanciones.

De acuerdo con la administración municipal, los motocicletas con sanciones económicas podrán acceder a descuentos de hasta el 80 % en las sanciones por infracciones que hayan ocurrido antes del 20 de junio de 2021.

Los ciudadanos que deseen acceder a un descuento del 80 % en las multas de tránsito tienen plazo hasta el lunes 14 de marzo para cancelar la obligación. La Alcaldía de Medellín informó que este descuento no aplica para sanciones por infracciones relacionadas con el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.

Además, cabe resaltar que quienes realicen el pago con este incentivo no solo accederán a descuentos en el capital de la multa, sino también en los intereses.

De acuerdo con cifras de la administración municipal, a la fecha cerca de 50 mil motociclistas han aprovechado el beneficio, lo que representa un recaudo de 11.717.468.000 de pesos, desde septiembre de 2021 cuando inició la medida.

SEGUIR LEYENDO: