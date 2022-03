‘Yo me llamo’: la magia se tomó el escenario con ‘Camilo Sesto’, quien se llevó los $25 millones de la gala

El jurado lo declaró ganador del premio de 25 millones de pesos en una noche que denominaron 'original y copia'. Tomada de Canal Caracol.

La competencia en ‘Yo me llamo’ está próxima a llegar a su final y los colombianos pronto conocerán cuál es el imitador que se queda con el título del mejor émulo. En el episodio que se presentó este martes 1 de marzo los concursantes se enfrentaron a sus peores temores y uno de ellos fue cantar junto al original proyectado en pantalla en uno de sus espectáculos.

En esta oportunidad, los participantes concursaron por un premio de 25 millones de pesos y el primero de ellos en pararse en el escenario fue ‘Leonardo Favio’, quien se enfrentó al reto además de no salirse en ningún momento de su personaje durante la presentación, además de darle un factor diferenciador a la tonalidad de la voz y pronunciación en las palabras del artista original, cuando hablaba y cuando cantaba.

La tarea en la escuela fue compleja pues debió estudiar cada detalle del argentino, por lo que sus profesores le solicitaron que entregara el corazón. Con la canción ‘Mi tristeza es mía y nada más’ dejó encantados a los jurados, quienes se despacharon en halagos por su interpretación.

El imitador sorprendió con movimientos idénticos al del original en uno de sus conciertos cuando estaba con vida. Tomado de Canal Caracol en vivo.

“La emoción, hablo por mis compañeros porque nos da mucha emoción aplaudir al original, porque gracias a él tú llegaste a ese programa y podemos disfrutar de eso … Se que en casa están tan emocionados como nosotros, el trabajo es tan minucioso”, expresó César Escola.

Por su parte, el imitador expresó que lo más difícil de esta preparación para verse en el escenario igual al original, señaló que la dificultad estuvo en los movimientos, porque debió aprenderlos de memoria, y el sentimiento que le aportó al show.

De las baladas románticas se pasó al reguetón de ‘Maluma’, quien en su reto debió sobrellevar la presión generada por los profesores para que sus movimientos lucieran exactos al original, lo que hizo que estallara en llanto pues quiso que todo saliera de la mejor manera.

El imitador del paisa convenció al jurado con sus movimientos en el escenario, que fueron muy parecidos al original en concierto. Tomado de Canal Caracol en vivo

“No quiero llorar porque quiera llorar, sino que de la misma rabia que me da, el desespero que no estoy haciendo las cosas y eso a mí me desespera”, expresó el participante.

Con la canción ‘Corazón’, el participante dejó atrás todos los miedos cuando los jurados y el público asistente lo ovacionaron por su presentación de ‘original y copia’, y logró que Amparo Grisales se erizara al escucharlo cantar.

“Maluma, lo único que te mando es toda la luz porque estuviste divino, son mágicos hoy en el escenario solo tengo palabras lindas para decirles, felicitarlos por ese compromiso, por esa entrega y por esa copia tan maravillosa que están haciendo … todos me pueden llegar a erizar el corazón”, mencionó la diva de los colombianos.

Nuevamente el turno fue para la música romántica de la mano de ‘Camilo Sesto’, quien al inicio de su preparación en la escuela para presentarse en el escenario mostró muchos nervios para resaltar los movimientos más “orgánicos”, como le indica la actriz cuando entrega su retroalimentación, además, de resaltar la picardía que caracterizó al español en su momento.

El imitador del español logró que el jurado se emocionara con su presentación pues sintieron que el original hizo presencia en el escenario. Tomado de Canal Caracol en vivo

Al finalizar su interpretación de la canción ‘¿Quieres ser mi amante?’, el imitador rompió en llanto porque en esta oportunidad sintió que el artista original lo acompañó todo el tiempo en el escenario y logró que los jurados bajaran a abrazarlo para consolarlo, sin embargo, César Escola no desaprovechó la oportunidad para decirle:

“Si vieras lo bonito que te miraba el original mientras cantabas, y de verdad se produjo esa magia cuando tú cantabas, había un plano del original dándote la aprobación … para mí fue muy emocionante esta presentación porque el original sabe bien siempre lo hiciste con respeto”.

Cerró la noche de ‘original y copia’ la presentación de ‘Bruno Mars’m quien tuvo una clase muy rigurosa en la escuela pues los entrenadores le exigieron un mayor compromiso para aprenderse los pasos que marcaron su interpretación en piano. Con la canción ‘Versace on the floor’, los jueces se pusieron de pie para aplaudir al imitador pues consiguió verse idéntico al original.

Bruno Mars sintió gran emoción al ver que cantaría junto al artista original, sin importar que fuera a través de una pantalla. Tomado de Canal Caracol en vivo

“Eres un hombre que está lleno de argumentos y se nota que toda tu vida has estado dedicado a la música, es muy meritorio que estés acá, espero que te vaya supremamente bien y hoy me encantó lo que hiciste”, le indicó Yeison Jiménez.

El premio de 25 millones de pesos se quedó en las manos de Camilo Sesto, quien logró que los jurados sintieran la presencia del original en el escenario.

