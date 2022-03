“Si estuviera Armani en Nacional, se comería los mismos goles”: el Tino defiende a Aldair Quintana

En la imagen, Faustino Asprilla. (Colprensa - Sofía Toscano)

Atlético Nacional marcha tercero en la Liga BetPlay y sin embargo, los últimos días no han sido los mejores. El club está bajo la lupa de la crítica deportiva y la hinchada dado que, si bien cuenta con una de las mejores plantillas del fútbol colombiano, su juego sigue sin convencer. Tanto es así que el director técnico Alejandro Restrepo dio un paso al costado, como lo notificó el equipo en la mañana de este 1 de marzo.

Para algunos, la búsqueda de un nuevo timonel no debe ser la única preocupación de la dirigencia del Verdolaga, también la de un guardameta que brinde seguridad, pues Aldair Quintana está evidenciando su falta de confianza bajo los tres palos, y Kevin Mier, por su juventud, todavía tiene mucho qué mejorar. Ahora bien, los resultados en la liga local, así como que Nacional esté en la cuerda floja en la Copa Libertadores, se debe a todo el plantel, no solo a las decisiones técnicas de Restrepo ni a los errores puntuales del cancerbero.

Faustino Asprilla, por ejemplo, opina que la escuadra paisa no se sabe defender, razón por la que incluso ídolos como el Argentino Franco Armani, campeón de Libertadores en 2016, recibiría más de un gol por partido. Así lo expuso en ESPN:

“A Aldair ya le hicieron el mal ambiente desde el año pasado. El problema es que nunca va a agarrar confianza, porque la defensa de Nacional es un colador. Nacional se defiende muy mal Si estuviera Armani, estaría comiéndose los mismos goles. Porque Nacional es un equipo que juega cinco acá, adelante, y seis atrás”.

El Tino sustentó que la mejor manera de apoyar a Quintana, quien no jugó el segundo tiempo del partido contra Atlético Bucaramanga por decisión propia, debido al golpe anímico que generó en él haber regalado el primer gol, como se filtró en la prensa deportivo, es mejorando al equipo en general. Para ello, el primer paso es contratar un nuevo DT, siendo dos opcionados Hernán Crespo y Alfredo Arias.

“En este equipo pueden poner a Falcioni en su mejor época y le meten cuatro o cinco por partido. Si Nacional no mejora, que no lo veo porque viene jugando así desde que los eliminaron el año pasado, él no va a ser capaz. Pueden poner a Óscar Córdoba en su mejor época y se come sus goles, porque Nacional se defiende muy mal. Entonces la culpa no es solamente de Aldair. ¿Quieren ayudar a ese muchacho? Mejoren el equipo y mejoren la defensa”, agregó.

Tino Asprilla defiende a Aldair Quintana y dice que la defensa de Atlético Nacional es un colador.

Para el delantero, uno de los mejores en la historia del balompié nacional, otro aspecto relevante para que Aldair retome la confianza es el apoyo de la hinchada, pero hay un sector de ella que desde el pasado enero está pidiendo su salida: no perdonan que el cancerbero se utilizara el término “malparidos” para referirse a algunos hinchas, como se filtró en un audio a finales de 2020.

“Cuando uno entra a una cancha de fútbol, defiende unos colores y un escudo. Y, si tus mismos hinchas te tratan mal, es muy complicado. Agarrar confianza así es dificilísimo. Me acuerdo cuando Víctor Hugo Aristizábal fue al Cali, no lo podían ver. Un día hizo cuatro goles en un clásico y lo seguían tratando mal los mismos hinchas de Cali. Aristizábal dijo: me voy “, contó.

El próximo partido de Atlético Nacional será el jueves 3 de marzo ante el Olimpia, en el Atanasio Girardot, por Copa Libertadores.

