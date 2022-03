“Nosotros le apostamos a que el conjunto de las fuerzas alternativas sea mayoría”: Carlos Lozada revela la postura de Comunes frente a Petro

Carlos Lozada es la cabeza de lista del Senado del Partido Comunes y espera que el movimiento logre doblar la votación de hace cuatro años.

Han pasado cinco años desde que las Farc-Ep dejaron las armas tras la firma del Acuerdo Final de Paz y se instalaron en el Congreso, gracias a las cinco curules que por derecho tiene el partido Comunes dentro del legislativo.

En comparación con partidos como el Liberal y el Conservador, Comunes es un grupo que aún está en pañales, pero cinco años le han dado la experiencia de saber cómo moverse en el Congreso y de ser más ambiciosos en sus metas frente a las elecciones que se vienen el próximo 13 de marzo.

Infobae Colombia habló con Carlos Lozada, quien será cabeza en la lista del partido para las elecciones de Congreso y dio detalles de las metas electorales, la visión que tiene del legislativo para los próximos 4 años y de la posición que tendrá el movimiento frente a un posible gobierno de izquierda.

Infobae Colombia: ¿Cuál es el objetivo Comunes para el Congreso que viene ya sea en votos, en proyectos que se viene para el partido?

Lozada: Nosotros en términos de la campaña y partiendo de nuestra dura realidad, y estoy hablando de las condiciones de seguridad, la estigmatización, proveniente principalmente del del propio presidente y de su bancada parlamentaria, y la falta de recursos para hacer campaña, nos propusimos una meta modesta que es doblar la votación.

Hoy estoy realmente optimista de que vamos a lograr ese objetivo. Para nosotros sería muy importante doblar la votación porque en medio de esas dificultades y todo lo que ha sido estos cuatro años tan duros del gobierno Duque enviaría una señal positiva.

Infobae Colombia: ¿Qué es lo más difícil de hacer campaña en Antioquia, Bogotá y otras ciudades principales?

Lozada: Nosotros estamos muy optimistas porque estamos recibiendo muy buena aceptación en los recorridos que hemos hecho en los barrios. Hasta ahora lo que vemos es esa aceptación, reconocimiento de haber mantenido el acuerdo a pesar de los incumplimientos y de los asesinatos. En las grandes ciudades no tenemos ninguna dificultad real.

Infobae Colombia: Aparte de las curules que ya tiene el partido por derecho, gracias al Acuerdo Final de Paz, ¿Quiénes podrían entrar si alcanzan la votación necesaria?

Manuela Marín, quien ocupa el sexto lugar en la lista, una mujer joven y fue combatiente; además, Juan Torres, que es dirigente social araucano y no hizo parte de la guerrilla. Nos sentiríamos muy satisfechos si ellos lograrán llegar al Congreso de la República, porque además serían voces muy importantes tanto de las mujeres, como de los jóvenes y de los líderes sociales.

Bogotá. Enero 21 de 2022. El partido Comunes realizó una Velatón por la paz en la casa Alternativa proyecto productivo de un firmante del acuerdo de paz en dónde hoy en horas de la mañana se encontró un artefacto explosivo

Infobae Colombia: ¿Cómo creen que se va a configurar este nuevo Congreso?

Lozada: Nosotros le apostamos a que el conjunto de las fuerzas alternativas sea mayoría, lo que se requiere para transformar el país en este momento, pues el obstáculo más grande para el cambio de Colombia es el Congreso de la República. Lograr la meta de los 55 senadores y 86 representantes es la aspiración de todos los sectores sociales y políticos que de alguna manera nos identificamos.

Infobae Colombia: ¿Cuáles son las tareas urgentes en el Congreso que promoverá el partido Comunes?

Lozada: La primera, yo diría que debe ser la reforma política, pues es una reforma que debe cortar definitivamente los lazos entre la política y los negocios y para eso se debe promover la financiación completamente estatal de las campañas, la creación de un Fondo Nacional para la financiación de los partidos donde, sí llegan donaciones privadas, deben ir a ese fondo y el Estado es el encargado de distribuir para evitar que siga existiendo ese carrusel entre quienes financian las campañas y quienes terminan elegidos, aprobando después leyes para favorecer a quienes donaron.

Con estos estaríamos atacando de una vez el tema de la corrupción, uno de los problemas que más preocupan a los colombianos. La reforma política también debe acabar con la corrupción de la compra de votos con el voto obligatorio, pues si todos salen a sufragar se acaba el negocio de la compra y venta de votos

Se deben promover listas cerradas, porque eso obligaría a estructurar partido por afinidades programáticas e ideológicas y no que los partidos sigan siendo una sombrilla donde llegan a cubrirse los corruptos.

Buscaremos la renta básica, pues hemos recorrido el país en campaña y realmente sorprenden las condiciones en la que la gente sobrevive porque la mayoría de los colombianos no están viviendo, sino sobreviviendo. Esto reactivaría la economía. Yo no soy economista, pero si usted le pone dinero en los bolsillos a los colombianos del común, esa plata va a terminar en los bancos obviamente, pero pasa por los bolsillos de la gente y le permite solucionar las cosas.

Por otra parte, hay que devolverle los derechos a los trabajadores colombianos de cara acabar esa subcontratación que vulnera el derecho al trabajo y la dignidad de los trabajadores; hay que devolverle a la educación y a la salud el concepto de derechos y no de servicios y por último, hay que salir ya al paso a esa reforma pensional que está proponiendo Asofondos. Es un descaro que 30 años después del neoliberalismo nos vengan a decir que la solución para que no se quiebren esos fondos es darle más plata y acabar con los regímenes especiales, eso no tiene ninguna justificación. Si cumplimos con estas tareas nos daríamos por satisfechos.

Infobae Colombia: ¿Qué expectativas tiene Comunes frente a una posible victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022?

Lozada: Creo que la primera expectativa sería hacer esas reformas, que no tengo dudas de que él tiene esa claridad de desmontar el modelo económico neoliberal, por ahí habría que arrancar.

Infobae Colombia: ¿Creen que en una victoria del Pacto Histórico, Gustavo Petro los llamaría a hacer parte del Gobierno?

Lozada: Nosotros saludaríamos la llegada del señor Petro, pero evidentemente nosotros no estamos vinculados, digamos a la discusión de la lista al Senado, pues estamos obligados por ley a tener nuestro propio partido. Pero sí nos dejó un sin sabor que no se nos invitara, por ejemplo, a las discusiones programáticas. Nos parece que ahí hay un sesgo, sectarismo que entre otras cosas, no es consecuente con la postura de todos los movimientos y partidos y personas que hay allí, que se declaran y que efectivamente defienden el acuerdo de paz. No les alcanza esa defensa de la paz para que nos abran un espacio.

Yo no aspiraría a que nos llame a darnos un cargo, sino que nos permita y nos invite a hacer las discusiones acerca de los cambios y las transformaciones que requiere el país porque conocemos como muy pocos la realidad de Colombia.

Infobae Colombia: Y en un escenario en que no sea Gustavo Petro el Presidente, sino un candidato de Centro ¿Cuál sería la postura de Comunes?

Lozada: Bueno, creo que lo primero que nosotros haríamos con cualquiera que llegue a la Casa de Nariño sería sentarnos a conversar, qué ideas tiene acerca de la implementación, pues ese tiene que ser el punto de partida de la relación nuestra con cualquier colombiano o colombiana que resulte elegida presidente en las próximas elecciones.

Infobae Colombia: ¿Usted cree que la configuración del nuevo Congreso será diferente a lo que hay en este momento o se mantendrá la hegemonía de los partidos tradicionales y la compra de votos?.

Lozada: Creo que va a haber un avance significativo, sobre todo en el Senado, por la importancia del voto de opinión. Este voto, evidentemente, se está inclinando por la necesidad de cambios y transformaciones que nos saquen de las garras de estas mafias que han gobernado hasta ahora.

En la Cámara va a ser un poco más difícil, porque las circunscripciones departamentales regionales están capturadas totalmente por unas familias y unas élites que controlan el poder económico, que combina, por un lado, la riqueza de la economía legales, pero también se relacionan con economías ilegales, lo que les da un poder político y económico inmenso.

Para sostener ese tipo de poderes fácticos hay que, de alguna manera, llegar a niveles de relación con grupos ilegales y mafias. En estas elecciones se van a expresar con toda la fuerza.

