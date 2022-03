“Es una de las entrevistas más incómodas que he tenido”: Juanpis González sobre Álvaro Lemmon

Juanpis González, la serie. Foto: Netflix

Luego de la polémica que involucrara a Álvaro Lemmonel más conocido como el Hombre Caimán, donde saliera vendiendo mochilas en la calle y se especulara que fue un presunto montaje, el ex integrante de Sábados Felices no ha dejado de figurar en la opinión pública. Esta vez fue en una particular entrevista realizada por el también comediante Alejandro Riaño, con su ya conocido personaje de Juanpis González.

“Wuon, les confieso que no tenia fucking idea de quién era este man pero mis esclavix lo trajeron porque lo vieron acabado y vendiendo mochilas en la calle (un manteco en todo su esplendor). Quería saber todo el fucking chisme de qué piuts pasó con sábados felices y el vídeo que hizo pa vivir a costillas nuestras” mencionó en su cuenta de Instagram Juanpis.

La particular entrevista se llevó acabo bajo el humor propuesto por los dos personajes, tanto la acidez y burla de Juanpis como la idiosincrasia y musicalidad de Álvaro Lemmon y su guitarra.

Pero en varios momentos de la entrevista Riaño o mejor dicho González, se burlaba del constante ruido y sonidos del comediante costeño, inclusive llegó a producir un insulto por parte de Lemmon luego de reiteradas burlas.

“Lo trajeron porque lo vieron acabado y vendiendo mochilas en la calle (un ‘manteco’ en todo su esplendor). Yo dije: ‘Hay que traerlo antes de que muera ese señor, tenerlo acá de una vez’”, señaló el humorista a lo que respondió el Hombre Caimán: “Mucho hijo de put*”.

Sobre la veracidad del vídeo que circuló en las redes donde se podía apreciar al ex integrante de Sábados Felices vendiendo mochilas, Lemmon comentó en entrevista a Semana que recibió por la grabación de ese vídeo al rededor de diez millones de pesos. “Firmamos un contrato y fuimos a una notaria con el youtuber. La idea es que todo el dinero que se obtenga con el video nos sirva para pagar las deudas que tenemos”, señaló el Hombre Caimán.

Encuentro entre leyendas de Sábados Felices

Marcelino Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la comedia y el humor como ‘Mandíbula’, es recordado por muchos colombianos gracias al programa ‘Sábados Felices’, en el que participó por tres décadas. Sin embargo, desde 2012 los padecimientos del Alzheimer lo obligaron a apartarse de las cámaras.

Para nostalgia de los quienes algún día hizo reír, el cómico reapareció en un video junto a Álvaro Lemmon ‘El hombre Caimán.

En las imágenes se hacen evidentes las consecuencias de la enfermedad neurodegenerativa que sufre Rodríguez, pues para él parece ser imposible mantener una conversación o, siquiera, comunicarse como lo hacía en los primeros años de tratamiento.

“¡Extrañándolo! Es uno de los compañeros del elenco que más quiero como amigo, compañero de muchas batallas y con el cual empezamos desde jóvenes a hacer humor”, comentó Lemmon en una de las publicaciones que hizo en Instagram, pues además de las fotografías hay un video en el que se les ve riendo un poco.

Los comentarios al respecto se suscitaron de manera instantánea y fueron miles los fanáticos y antiguos seguidores del programa quienes aprovecharon para expresar su opinión.

“Me duele mucho verlo así, después de tantos años que me hizo reír a mí y a mi familia”, “la vejez es una vaina complicada”, “malditas enfermedades, no deberían existir” y “dan nostalgia las fotos y videos, pero lastimosamente es la realidad de la vida”; fueron algunas de las reacciones que despertaron las imágenes.

