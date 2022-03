Diego Cadena también “se fue de paseo”: el abogado está en Panamá a pesar de tener prisión domiciliaria

Diego Cadena (Colprensa - Camila Díaz)

El abogado Diego Cadena, vinculado a un proceso por presunta manipulación de testigos que lo tiene privado de su libertad desde diciembre del año pasado, no se encuentra cumpliendo la medida impuesta por las autoridades, sino que está de viaje en Panamá. La información fue revelada por W Radio este 2 de marzo, y según el medio, el litigante salió del país desde hace dos semanas (15 de febrero).

La prueba del desacato de Cadena es una foto en la que está sentado en el restaurante de un hotel que estaría ubicado en Panamá. En la imagen se ve al abogado con una camiseta roja, bermuda blanca y hasta se alcanza a ver que está usando sus audífonos, pero no se le ve portando el brazalete de seguridad.

W Radio entrevistó a Iván Cancino, abogado de Cadena, y este confirmó que su cliente sí tiene medida de aseguramiento, pero hizo la salvedad de que “no tiene orden de captura vigente”. La defensa asegura que, a nombre de su defendido, ha enviado cartas a las autoridades para hacer efectiva su captura, sin embargo no ha obtenido respuesta. Calificó la situación como un “vacío legal”.

“Entiendo que la gente se haga la pregunta, pero la defensa es la que ha hecho todo por materializar esa orden de captura. Es un vacío legal que estudiándolo no comprendo. Lo más importante es que yo tengo todo el registro de las cartas que he mandado y nadie nos responde. Yo lo que veo es un vacío legal, puede ser la Fiscalía, el juzgado, el Inpec, se han tirado la pelota para lado y lado. Diego estaba en su casa, lo cual era casi imposible si no tenían una orden de captura para entrar a su casa”, sostuvo Cancino.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) también asegura que Cadena aún está cobijado por la medida de casa por cárcel. Además, señala que el sindicado no ha solicitado ningún permiso para salir del país.

Así las cosas, la pregunta es cómo logró llegar a Panamá, pero la entidad no ha brindado una explicación al respecto. Cabe anotar que Migración Colombia también tiene injerencia en el asunto, pues esta entidad debía autorizar la salida de Cadena del país, pero al parecer lo dejó ir sin problemas.

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el Inpec como Migración Colombia serán investigados para determinar por qué y cómo Cadena logró salir del país.

El abogado Cancino también será investigado, pues este es su segundo cliente que, aún asegurado por las autoridades, viola las normas.

Horas antes de que W Radio revelara la foto de Cadena, Noticias Caracol también hizo público que Carlos Mattos, sentenciado por corrupción judicial y también cliente de Cancino, ha estado recorriendo Bogotá cuando debería estar encarcelado en la cárcel La Picota.

La prueba de la denuncia son unos videos donde se ve al presidiario saliendo del médico, actividad para la que supuestamente sí tenía permiso. El problema es que posteriormente se moviliza del centro de salud a su oficina, que queda ubicada en el norte de Bogotá.

Se resalta que el traslado lo hizo sin ningún tipo de seguimiento por parte del Inpec. Además, fue capturado por las cámaras usando el carril de Transmilenio para su movilización, lo que para muchos son escenarios aptos para una posible fuga.

Debido al escándalo que se ha desatado por posibles problemas de corrupción al interior del reclusorio, el presidente de la República, Iván Duque, ordenó destituir al director del Inpec, Mayor General Mariano Botero Coy y al director de la cárcel La Picota, Wilmer Valencia.

