Luisa Fernanda W mostró el vestuario que podría lucir el día que le pidan matrimonio

Luisa Fernanda W, influencer colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Como influencer, Luisa Fernanda W ofrece en sus redes sociales contenido principalmente relacionado con tips de maquillaje y recomendaciones de looks. En el último tiempo, por ejemplo, ha tenido un particular enfoque con la publicación de videos cortos en cuanto a consejos de outfits para determinadas situaciones: ir a ciertos lugares o verse con personas a quienes se quiera impactar visualmente por motivos específicos.

De este modo, ha recomendado looks, a solicitud de los usuarios, para “ir al grupo de la Iglesia”, “ir donde las que tanto te criticaron”, “cena en casa con el man que te cae”, “reunión de padres en el colegio de los hijos” y ahora le pidieron un video de “para cuando te van a pedir matrimonio”. Por supuesto, ella hizo caso al deseo de sus seguidores y publicó su recomendación de vestuario para un evento de tal importancia.

Entonces, en su video, la también empresaria lució un vestido largo, en tono lila principalmente con visos turquesas, además de un escote profundo. El cabello lo llevó sutilmente ondulado y un maquillaje suave, sin olvidar los aretes largos en color blanco y con piedras lilas. A su vez, la paisa redactó en la leyenda del video: “Honestamente, ¿algún día les gustaría casarse?”.

Luisa Fernanda W y el outfit que luciría si le pidieran matrimonio

Respecto a la propia influencer, vale recordar que, a mediados de enero pasado durante una conversación con Marilyn Oquendo, su amiga, el tema de si le gustaría contraer nupcias con Pipe Bueno se puso sobre la mesa. Luisa Fernanda W y el cantante de música popular van aproximadamente por sus tres años de historia sentimental. “¿Que si te casarías con Pipe?”, le planteó Oquendo a la paisa en un Live para Instagram.

Enseguida, la influencer dio cuenta de que, en efecto, se casaría con el intérprete de ‘Cupido falló’. “Sí, obvio... pero es que ya estamos como prácticamente casados… pero todavía no me han puesto (anillo), igual, ¿quién dijo que el hombre es que el que siempre le tiene que proponer matrimonio a la mujer?... las mujeres también piden la mano, todavía no he tomado la decisión”.

No hay que dejar por fuera también que, en lo corrido de estos años como pareja sentimental, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han vivido por primera vez la experiencia de ser padres con el nacimiento de Máximo en octubre de 2020.

Este año Luisa Fernanda W y Pipe Bueno lanzaron su primera canción juntos:

El pasado lunes 14 de febrero fue la fecha seleccionada en el calendario para que Luisa Fernanda W realizara el lanzamiento de ‘Vienes o voy’, tema en el que trabajó en conjunto con Pipe Bueno. Andrés Ricardo fue quien se desenvolvió como director de la pieza audiovisual de la canción que, si se habla de vistas en YouTube, en lo transcurrido de estas semanas el videoclip ya va por la cifra de 490.498 visualizaciones.

“Estamos felices de compartir con mucho amor nuestra primera canción juntos: ‘Vienes o voy’, esta hermosa canción cuenta los inicios de nuestra relación”, fue lo publicado en las redes sociales de la influencer y el cantante de música popular sobre su lanzamiento musical.

SEGUIR LEYENDO: