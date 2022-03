Comisión de la Verdad asegura que no hay garantías para recibir el testimonio de ´Otoniel´

Sigue la espera para el testimonio completo de ´Otoniel´ Police/Handout via REUTERS

El caso de Dairo Antonio Úsuga David, alias ´Otoniel´, continúa causando revuelo y expectativa ante las declaraciones que este pueda entregarle a la Comisión de la Verdad, sin embargo, el proceso se ha dificultado por las medidas de seguridad que tiene el líder del Clan del Golfo. Tanto la defensa del acusado delincuente como la Comisión de la Verdad, han señalado que el proceso de confesión y reunión con el sindicado criminal, no cuenta con las garantías necesarias, a pesar de los constantes llamados para que este proceso se realice con la mayor diligencia y seguridad para las partes.

Según pudo establecer Noticias Uno, Alejandro Valencia representante de la Comisión de la Verdad, señaló sobre la necesidad de establecer medidas que permitan seguir con la rendición de testimonio de ´Otoniel´, Valencia afirma que no están las condiciones dadas y esto impide que se establezcan las garantías donde prime la confidencialidad del proceso, pues la constante vigilancia sobre el delincuente, rige las 24 horas del día.

La problemática surge desde que ya han sido interrumpidas por parte de la Policía algunas indagatorias, situación que ya ha sido denunciada pero no ha habido una respuesta contundente, a pesar que el único argumento relevante es que se tuvo conocimiento sobre un presunto plan de fuga que estarían labrando desde el Clan del Golfo, para concederle de manera forzada la libertad a su jefe.

´Otoniel´ le habría explicado a Valencia que no rendiría su testimonio de manera completa hasta que pueda tener garantías de no ser escuchado por la Policía, pues el calabozo de la Dijin en donde se encuentra, cuenta con siete cámaras y claramente existe la posibilidad de escucharlo en todo momento. Respecto al pronunciamiento de Úsuga David, la Comisión de la Verdad también se habría unido, pues afirman que, si bien se han conocido varios datos, la información más importante no se han brindado por la vigilancia constante de la Policía.

De igual forma, días atrás el padre Francisco de Roux, le envió una carta al presidente de la República, dándole a conocer la situación presentada respecto a este caso, después que uno de los delegados de la Comisión de la Verdad advirtiera que había sido víctima de un hurto en donde le fueron sustraídas tanto grabaciones como dispositivos electrónicos en donde estaba la versión de ´Otoniel´, el hecho se habría registrado solo minutos después de haberse reunido con el capturado en la Dijin.

Frente al caso, De Roux Rengifo, puntualizó: “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición entidad de Estado de naturaleza constitucional, parte del Sistema Integral para la Paz, quiere poner en su conocimiento la gravedad de lo ocurrido en la presente semana, que atenta contra el cumplimiento de nuestra misión constitucional, afecta la integridad de los comisionados y funcionarios de la institución y requiere su inmediata intervención”.

Además, el padre en calidad de presidente de la Comisión de la Verdad, instó a que el presidente correspondiente a su distinción como mandatario, en la misiva destacó: “Por estas razones solicitamos que en su calidad de Jefe de Estado inste al conjunto de las instituciones para que investiguen de manera pronta y eficaz lo sucedido y provean las garantías necesarias para la integridad de nuestros colaboradores y las condiciones para que sea posible proseguir nuestra tarea constitucional permitiendo que la entrevista se desarrolle con las debida confidencialidad y privacidad.”.

A pesar de haber pasado varios días y aun conociendo lo delicado del asunto, no hay una respuesta oficial por parte de presidencial. es importante destacar que el testimonio de alias ´Otoniel´ puede implicar directamente a varios funcionarios del Estado y de las Fuerzas Militares con el Clan del Golfo y grupos paramilitares.

