Siete desaparecidos y ocho muertos deja explosión minera en Boyacá

Ambulancias en el sitio de la explosión de una mina de Carbón en Tópaga, Boyacá. / Cruz Roja de Boyacá

Una explosión en zona rural de Tasco (Boyacá) fue alertada por la Agencia Nacional de Minería, que informó a través de sus redes que una explosión de metano y polvo de carbón había sucedido en la mina carbonera La Chapa el sábado 26 de febrero.

Según la entidad, quince personas habrían quedado atrapadas dentro de la mina ubicada entre los municipios de Tasco y Socha. Los organismos de socorro, el Salvamento Minero de Nobsa, la Policía Nacional y Bomberos, llegaron al lugar para atender la emergencia. Por su parta la ANM publicaría en su Twitter un adelanto preliminar de la operación que se venía adelantando en el lugar.

“La ANM lamenta informar que han sido encontrados seis trabajadores sin vida en la explosión que se registró en Tasco, Boyacá y se realiza búsqueda de nueve trabajadores aún desaparecidos. Nuestra solidaridad para con los familiares de las víctimas” trino la Agencia Nacional de Minería sobre las once de la noche del día de ayer.

Estos seis cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para hacer las labores de identificación, posteriormente W Radio habría informado que son otros dos muertos más los que deja como saldo este trágico accidente. La identidad de los 6 primeros cuerpos encontrados por los organismos de socorro fue confirmada y se trata de los mineros: Luis Samuel Rincón Sánchez, Luis Arbey Estupiñán Sánchez, Edwin Javier Estepa Maques, Cesar Mauricio Tibaduiza, Gustavo Antonio Casallas Sánchez y Anderson Alfredo Rojas Cortés.

Las operaciones de rastreo de los desaparecidos de la mina La Chapa tuvieron que detenerse temporalmente el día de ayer, debido a las altas concentraciones de gas metano dentro del socavón y esto podría generar una nueva explosión. W Radio informó que las operaciones realizadas por parte del CTI de Duitama iniciaron desde a las 7 de la mañana.

Lamentablemente los accidentes de este tipo son más habituales de lo imaginado en las explotaciones de carbón de Boyacá. En la noche del viernes 4 de febrero se reportó una emergencia en un socavón del municipio de Samacá, donde cinco mineros quedaron atrapados, luego de que, al parecer, ocurriera una explosión en su interior por lo que sería una acumulación de gas metano.

“Producto de la explosión se generaron altas concentraciones de monóxido de carbono. El equipo de salvamento minero, una vez fue informado, inició el desplazamiento al sitio y se impartieron recomendaciones iniciales”, destacaron en el medio radial de un comunicado que publicó la ANM a raíz de este siniestro.

Sobre estos accidentes en las zonas mineras habló el ingeniero consultor en proyectos mineros del Insituto Sustentable, ubicado en Canadá, Juan Daniel Angulo, él comentó al diario Siete Días Boyacá sobre las cifras que ubican a Boyacá, como el departamento con más fallecimientos de trabajadores en minas.

“Partiendo del principio básico, la minería es una actividad que se alimenta de los recursos naturales no renovables, en este caso los minerales. Esos minerales yo tengo que saber dónde están, cómo son las condiciones para extraerlos y en el caso del carbón, dónde hay más concentraciones de gases. Yo necesito tener todos los estudios antes de explotarlos, porque si yo no tengo esos estudios antes de explotarlos, yo no puedo abrir una mina” señaló el ingeniero Angulo.

También indico el rol que desempeña el departamento en estos hechos que cada vez son menos aislados: “La mayor parte de los proyectos mineros en Boyacá no tienen esos estudios tan detallados. Se sabe que hay carbón, pero no sabemos las condiciones en que está ese carbón: en qué profundidad, cuáles son los riesgos, eso no se evalúa antes de abrir el proyecto minero” señaló Daniel al medio digital.

Por lo pronto las autoridades continúan en la búsqueda de los siete desaparecidos y lograr identificar los otros dos cuerpos víctimas mortales de esta explosión.

