‘Yo Me Lamo’: ‘Carlos Gardel’ dice adiós en medio de lágrimas

Elogiado por los jurados el imitador de Carlos Gardel se despidió de Yo Me Llamo. Foto: Captura de transmisión de Canal Caracol

En la recta final es cada vez más difícil para los jurados de ‘Yo Me Llamo’ tomar decisiones en el concurso de imitación del Canal Caracol. Este viernes 25 de febrero, el imitador de ‘Carlos Gardel’ le dijo adiós al programa luego de hacer un recorrido emblemático por el tango.

Antes de su presentación el imitador estuvo haciendo un recorrido por sitios emblemáticos como la Casa Gardeliana en Medellín, la Plaza Gardel y el Aeropuerto Olaya Herrera, y aprovechó para agradecerle al artista por el legado que dejó.

Tras interpretar ‘Yira Yira’ los jurados resaltaron la importancia de que la gente joven se interese por este tipo de música y mantenga viva la cultura. Además, Yeison Jiménez hizo énfasis especial en la confianza que tiene el doble en el escenario.

Sin embargo, la emotiva presentación no bastó para que el imitador continuara en la carrera por la victoria en el programa, pues en esta etapa los jurados toman en cuenta hasta el más mínimo detalle para tomar una decisión.

Otras presentaciones de la noche de eliminación en Yo Me Llamo

Este viernes estaban peleando por no salir de la competencia ‘Camilo Sesto’, ‘Maluma’, ‘Bruno Mars’ y ‘Leonardo Fabio’.

Por su parte, el imitador Camilo Sesto continúo el recorrido por el barrio que lo vio crecer y visitó a mujeres que hicieron parte indispensable en su crecimiento como artista. En la noche de eliminación interpretó ‘Jamás’, una canción con la que descrestó al jurado de ‘Yo Me Llamo’.

Los jurados resaltaron la capacidad vocal del doble de Camilo Sesto pero además, el sentimiento con que la interpretó, por lo que calificaron esta como su mejor presentación.

De otro lado, Maluma estuvo en Ocaña, la tierra que lo vio nacer y desde allí reveló de dónde salió su vena artística: sus abuelos. Durante el programa, el imitador prendió la fiesta con su interpretación de ‘Carnaval’.

Los jurados resaltaron la energía y compromiso que caracterizan al doble del cantante paisa y aseguraron que la presentación fue un show maravilloso.

El doble de Bruno Mars demostró todo su talento no solo con la imitación sino con el piano, pues se valió del instrumento para interpretar la famosa canción ‘When I was your man’. Luego de cantar, Cesar Escola resaltó su entrega para alcanzar los objetivos durante el programa, mientras que Amparo Grisales lo felicitó porque al fin logró conseguir los agudos que tanto le pedía.

Como sus demás compañeros, estuvo en su ciudad natal donde brindó un show para las personas que lo vieron crecer pero además, aprovechó para resaltar la lo difícil que es la carrera de un artista.

Por último, el doble de Leonado Favio mostró otros dotes artísticos que posee y compartió con el programa un cuadro que hizo del artista que imita. Luego de cantar ‘La rubia de cabaret’, el interprete fue felicitado por Amparo Grisales, quien aseguró que cada vez se parece más físicamente al cantante original.

Por su parte, Cesar Escola también elogió el trabajo del imitador y señaló que fue un show impresionante y contundente. Además, no dudó en asegurar que ese era el estilo de presentación que caracterizaba al cantante.

SEGUIR LEYENDO: