Asesinan a Dilson Arbey Borja Roldán, Guardia Indígena de Antioquia, el líder social 32 asesinado en 2022

En la mañana del 25 de febrero de 2022 fue asesinado el líder social número 32 en Colombia en lo corrido del año. Según relata la Organización Indígena de Antioquia (OIA), a la casa de Dilson Arbey Borja Roldán de 34 años, ingresaron dos hombres armados y frente a su esposa e hijas le impactaron tres tiros en la cabeza. Murió al instante.

Borja Roldán era considerado uno de los líderes más destacados de la Guardia Indígena de Antioquia. Su causa era la restitución de la tierra despojada por los paramilitares a la comunidad indígena Embera Eyábida Río León, durante el conflicto armado en Colombia, labor que promovió como gobernador local de Turbo.

La incursión paramilitar a esta zona del país se dio bajo el pretexto de combatir a los grupos insurgentes. “Eso permitió implementar proyectos económicos agroindustriales que se caracterizaban por la siembra de palma aceitera y por la llegada de grandes empresarios que pusieron su ojo en la zona”, señaló Julián Salazar, investigador de la Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep.

Los hechos se presentaron cuando el líder descansaba en su casa, ubicada en la cabecera municipal de este municipio antioqueño. La OIA mediante un comunicado anunció con tristeza la muerte de su compañero, “hoy nos vestimos una vez más de luto y lloramos con tristeza a Borja Roldán y los otro seis indígenas asesinados en los últimos cuatro meses en Antioquia. Como OIA, exigimos una vez más a los actores armados al margen de la ley, respeto por la vida de los hombres y mujeres indígenas, en Antioquia queremos morir de viejos”.

El 27 de febrero de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 008/20, en la cual le advertía a la ministra del Interior de la época, Alicia Arango, la delicada situación de riesgo que vivían los reclamantes de tierra del Urabá Antioqueño. “Se solicita una intervención estatal urgente e integral, proporcionando condiciones adecuadas en el entorno que impulsen el reconocimiento y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a fin de disuadir el contexto de amenaza y evitar una crisis humanitaria.”, señaló la entidad.

Por su parte la OIA, en su comunicado de febrero de 2022, señaló que desde 2017 habían solicitado a la Unidad Nacional de Protección, esquemas de seguridad para Borja Roldán amenazado en varias oportunidades. Hechos que había puesto en conocimiento de las autoridades. “A Dilson lo asesinaron por defender la Madre Tierra, por luchar y reclamar por sus derechos, por construir la paz. Lo asesinaron porque el Gobierno no lo protegió”.

Según las autoridades indígenas, detrás de estos homicidios se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN. “Grupos que delinquen en estos territorios y quienes entre sus enfrentamientos armados e intereses van dejando a su paso muerte, miedo y desolación entre las comunidades más olvidadas por el Estado y el país”, señaló el documento.

Antes de reiterar el apoyo de las instituciones nacionales e internacionales, defensoras de derechos humanos, para que no dejen solos a los pueblos indígenas de Colombia, la autoridad ancestral le recordó al Gobierno nacional que más de 20 líderes indígenas en Antioquia están amenazados de muerte. “Solicitamos activar de manera urgente los esquemas de seguridad solicitados. No un simple botón de pánico, chaleco antibalas y celular. Con la muerte de Dilson Borja, queda claro que esto no es suficiente. Pedimos verdaderas garantías para hacer un ejercicio democrático de liderazgo”.

