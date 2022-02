Cinco desaparecidos deja deslizamiento en Manizales

Varias viviendas resultaron afectadas por el deslizamiento en Manizales. El hecho se registró en el centro de la ciudad. Foto: Captura de video Twitter - @Laurau_c

En la tarde de este miércoles 23 de febrero se registró un deslizamiento en Manizales. El movimiento en masa se reportó en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, varias casas resultaron afectadas pues el alud de tierra cayó sobre las viviendas ubicadas en el barrio Centenario. Hasta el lugar se dirigen los organismos de socorro para atender la emergencia. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas fatales pero lo que sí se conoció es que hay al menos ocho personas lesionadas y cinco más desaparecidas.

“Se presentó un desprendimiento de tierra en el sector de la Avenida Centenario. Todos los organismos de socorro y @UGRManizales se trasladan al lugar. Estaremos informando”, escribió el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, en su cuenta de Twitter.

“El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales se dirige a un punto entre los barrios La Castellana y Centenario, en donde hace unos minutos se registró un deslizamiento que afectó viviendas de la zona. Los organismos de socorro atienden esta situación, de la que seguiremos dando informes a medida que se conozcan más detalles”, informó la entidad luego de que se registrara el deslizamiento de tierra.

Luego de dos horas aproximadamente desde que se registró la emergencia, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, informó que había al menos una persona desaparecida y cuatro ciudadanos que fueron rescatados por los organismos de socorro.

“Varias viviendas resultaron afectadas y hasta el momento se reporta un desaparecido. Los organismos de socorro trasladan a un centro asistencial de la zona a una persona que resultó herida luego del deslizamiento. Los organismos de socorro se encuentran inspeccionando el sector para determinar el número de personas atrapadas”, informó el mandatario local a través de sus redes sociales en su momento.

Carlos Mario Marín además solicitó colaboración a la ciudadanía para que los organismos de socorro puedan atender esta emergencia de la mejor forma. Por eso, pidió a quienes se movilizan en vehículo no transitar por la carrera. 22 hasta el Parque del Agua, con el fin de que los vehículos de los organismos puedan moverse con fluidez.

“Pedimos a conductores no transitar por la cra. 22 hasta el Parque del Agua, con el fin de liberar la vía para el paso de los organismos de socorro. #AEstaHora se encuentran en el sitio @BomberManizales, BYR, Defensa Civil, Cruz Roja, GER y Grupo Especial de Rescate de la Policía”, informó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

El alcalde de Manizales solicitó a los ciudadanos dejar que los miembros de los organismos de socorro adelanten las labores de rescate sin intervenir. Así mismo, informó que en este momento no hay ingreso al barrio El Bosque y la movilidad en algunos sectores del barrio Centenario es nula

“Tres personas han sido rescatadas del talud. Les pido a todos los manizaleños no interferir con las labores de los organismos de socorro quienes se encuentran asegurando la zona. No hay ingreso al barrio El Bosque y no se puede transitar detrás del barrio Centenario”, escribió Marín en su cuenta de Twitter.

En el lugar del deslizamiento se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), según informó el alcalde de Manizales. Desde allí las diferentes autoridades territoriales y organismos de socorro continúan con las labores de rescate y monitoreo de la emergencia que se reportó por el deslizamiento de tierra.

SEGUIR LEYENDO: